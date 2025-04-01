Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ankara’da park halindeki otomobil yandı

Ajans Haberleri
  • 01.04.2025 22:28
  • Giriş: 01.04.2025 22:28
  • Güncelleme: 01.04.2025 22:28
Kaynak: İHA
Ankara’da park halindeki otomobil yandı

Ankara’nın Mamak ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Boğaziçi Caddesi’nde bir park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirirken bir vatandaş yangın tüpü ile yangını söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol