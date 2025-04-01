Ankara’da park halindeki otomobil yandı

Ankara’nın Mamak ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Boğaziçi Caddesi’nde bir park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirirken bir vatandaş yangın tüpü ile yangını söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.