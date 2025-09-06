Ankara’da sağanak sele yol açtı



Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara’da yerel kuvvetli yağış beklendiği belirtilmişti.

Valilik; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunmuştu.

Akşam saatlerinde Ankara’nın Güdül ilçesi Güneyce Mahallesi’nde sağanak yağış etkisini gösterdi. Yağışın etkisiyle yollar göle döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Selin etkisiyle tarlarda bulunan ekinlerin zarar gördüğü öğrenildi.