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Ankara’da saman yüklü römork yandı

Ajans Haberleri
  • 19.07.2025 22:35
  • Giriş: 19.07.2025 22:35
  • Güncelleme: 19.07.2025 22:35
Kaynak: İHA
Ankara’da saman yüklü römork yandı

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde saman yüklü römorkta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, Beypazarı ilçesi Kozağaç Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarladan traktörle evlerine saman balyası götüren vatandaşlar, bir anda römorktan dumanlar çıktığını gördü. Saman balyalarının tutuşmasıyla yangın çıkarken, vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, traktörün römorku kullanılamaz hale geldi.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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