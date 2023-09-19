Ankara’da sanayi sitesinde yangın: 5 kişi dumandan etkilendi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan GER-SAN Sanayi Sitesinde minder üretimi yapılan 2 katlı fabrikada çıkan yangın 2 buçuk saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 1'i itfaiye eri 5 kişi, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki GER-SAN Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında dumandan etkilenen 1'i itfaiye eri, 5 kişi tedavi altına alındı.

Tahsin Kahraman Caddesi'nde minder üretimi yapılan iş yerinde öğle saatlerinde yangın çıktı.

Alevler kısa sürede bitişikteki iş yerine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, elektrik ve doğal gaz idaresi ekibi sevk edildi.

Dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Fabrikada çalışanların yakınları da olay yerine geldi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, yakınlarını görmek için alana girmeye çalışanlara engel oldu.

Dumandan etkilenen 1'i itfaiye eri 5 kişi, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2,5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.