Ankara’da ‘silahla tehdit ve kasten yaralama’ suçundan 4 kişi tutuklandı

Ankara’da ’uyuşturucu madde imal ve ticareti, kasten yaralama, silahlı tehdit ve hakaret’ suçlarına karışan şüphelilere yönelik operasyon sonucunda 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ’uyuşturucu madde imal ve ticareti, kasten yaralama, silahlı tehdit ve hakaret’ suçlarına karışan şüphelilerden kimlik tespiti yapılan şahıslara yönelik Yenimahalle’nin Batıkent bölgesinde planlı operasyon yapıldı.

Suça sürüklenen çocuklar H.B.Ç., H.Ç.Ö., M.K. ile D.E., B.G., Y.E.Ç., M.B.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden suça sürüklenen 3 çocuk H.B.Ç., H.Ç.Ö., M.K. mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, yaşı büyük D.E., B.G., Y.E.Ç., M.B.A. isimli diğer 4 şüpheli şahıs ’silahla tehdit ve kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.