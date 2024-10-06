Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ankara’da silahla yaralama suçundan aranan firari yakalandı

Ajans Haberleri
  • 06.10.2024 21:35
  • Giriş: 06.10.2024 21:35
  • Güncelleme: 06.10.2024 21:35
Kaynak: DHA
Ankara’da silahla yaralama suçundan aranan firari yakalandı

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde polis ekipleri, silahla kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan aranan firari K.A.G.’yı yakalayarak, gözaltına aldı.

Şereflikoçhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan aranan firari K.A.G.’nin bulunduğu Ekici Mahallesinde kaldığı eve operasyon düzenleyerek yakaladı.

K.A.G.'nin üst armasında tabanca ve tabancaya ait boş şarjör ele geçirildi. Şereflikoçhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından gözaltına alınan K.A.G. ile ilgili soruşturma devam ediyor.

BirGün'e Abone Ol