Ankara’da silahla yaralama suçundan aranan firari yakalandı

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde polis ekipleri, silahla kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan aranan firari K.A.G.’yı yakalayarak, gözaltına aldı.

Şereflikoçhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan aranan firari K.A.G.’nin bulunduğu Ekici Mahallesinde kaldığı eve operasyon düzenleyerek yakaladı.

K.A.G.'nin üst armasında tabanca ve tabancaya ait boş şarjör ele geçirildi. Şereflikoçhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından gözaltına alınan K.A.G. ile ilgili soruşturma devam ediyor.