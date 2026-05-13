Ankara’da 'silahlı paylaşım' operasyonu: 19 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya üzerinden silahlı paylaşım yapan şahıslara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarında silahla ateş eden ve silahlı fotoğraflar paylaşarak birbirine meydan okuyan şüphelileri tespit etti.

Altındağ ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 19 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda çeşitli suç unsurlarına el konuldu.

Şüphelilerin ‘Yaralama’, ‘Tehdit’, ‘Ruhsatsız silah bulundurma’ ve ‘Uyuşturucu’ suçlarından çok sayıda kayıtlarının bulunduğu belirtildi.