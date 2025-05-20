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Ankara’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 20.05.2025 16:43
  • Giriş: 20.05.2025 16:43
  • Güncelleme: 20.05.2025 16:43
Kaynak: İHA
Ankara’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir kişi sol bacağından silahla yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Sincan ilçesinin İstasyon Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı F.K. (39), Ş.Y.’yi (46) sol bacağından silahla yaraladı. Saldırgan F.K. Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından silahı ile yakalandı. Silahla yaralanan Ş.Y.’nin ise hayati tehlikesi yok. Aynı zamanda F.K. ve Ş.Y.’nin galerici olduğu öğrenildi.

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