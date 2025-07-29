Ankara’da sinema rüzgârı

Kültür Sanat Servisi

Ankara’daki CerModern, 15. kuruluş yılını kutlarken Avrupa sinemasının üç güçlü temsilcisini bir araya getiren özel bir açık hava sinema seçkisini sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Fransa, Polonya ve İtalya sinemasının güncel ve ödüllü yapımlarını izleyicilerle buluşturan gösterimler, 26 Ağustos’a kadar her salı, çarşamba ve perşembe akşamları CerModern’in açık hava alanında gerçekleştirilecek. Film günleri, Avrupa sinemasının güçlü anlatı geleneğini Türkçe altyazılı olarak sinemaseverlere sunuyor.