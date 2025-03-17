Ankara’da şüpheli kadın ölümü

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde Ş.G.K. adlı kadının apartmanın 14’üncü katından düştüğü ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekipleri, kadının düştüğü dairenin kapısını çaldı ancak yanıt alamadı.

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, H.U.’yu uyur halde buldu ve gözaltına aldı. H.U., polise verdiği ilk ifadede, Ş.G.K. ile bir aydır sevgili olduklarını, olay öncesinde tartıştıklarını ancak barıştıklarını, reçeteli ilaç alarak uyuduğunu ve bu nedenle kapıyı açamadığını öne sürdü.