Ankara’da sürücüyü darbeden 4 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Altındağ’da trafikte bir aracın önünü keserek sürücüyü darbeden 4 kişinin yakalandığını duyurdu.

  26.08.2025 09:07
  • Giriş: 26.08.2025 09:07
  • Güncelleme: 26.08.2025 09:14
Fotoğraf: AA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da trafikte bir aracın önünü keserek sürücüyü darbeden 4 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir işyeri önünde yaşanan trafik tartışmasına dair görüntülerin sosyal medyada yer aldığını anımsattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin, İ.K., B.D., A.T., M.A.B. olduğunun tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"Şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayda yaralanan vatandaşımızın hastanede tedavisi devam etmektedir. Kamu düzenini bozarak vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden bu asfalt zorbalarına asla müsaade etmeyeceğiz."

