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Ankara’da taksi alev topuna döndü

Ajans Haberleri
  • 07.10.2023 14:30
  • Giriş: 07.10.2023 14:30
  • Güncelleme: 07.10.2023 14:30
Kaynak: İHA
Ankara’da taksi alev topuna döndü

Ankara’da seyir halindeki taksi alev topuna döndü. Şoför alevlerden saniyelerle kurtuldu.

Olay, Çankaya ilçesi Mevlana Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki takside bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler aracı kullanılamaz hale getirdi.

Araç sürücüsü alev topuna dönen taksiden kendi dışarı atarak saniyelerle kurtuldu. Alevleri gören vatandaşlar olay yerine itfaiye çağırdı. Ekipler yangını kısa sürede söndürmeyi başardı. 

İtfaiye ekipleri yangının sebebini araştırıyor. 

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