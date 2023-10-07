Ankara’da taksi alev topuna döndü
Kaynak: İHA
Ankara’da seyir halindeki taksi alev topuna döndü. Şoför alevlerden saniyelerle kurtuldu.
Olay, Çankaya ilçesi Mevlana Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki takside bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler aracı kullanılamaz hale getirdi.
Araç sürücüsü alev topuna dönen taksiden kendi dışarı atarak saniyelerle kurtuldu. Alevleri gören vatandaşlar olay yerine itfaiye çağırdı. Ekipler yangını kısa sürede söndürmeyi başardı.
İtfaiye ekipleri yangının sebebini araştırıyor.