Ankara’da talaş silosu alevlere teslim oldu

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde talaş silosunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kahramankazan Saray Mahallesi Yurt Sokak’ta meydana geldi. "Dalman Profil" işletmesinde bulunan bir talaş istasyonunda saat 15.22’de alevler yükselmeye başladı. Görgü tanıkları, olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdı. 15.28’de alevlere müdahale etmeye başlayan ekipler, yangını saat 17.15 itibarıyla söndürmeyi başardı. Olay yerinde soğutma çalışmalarını tamamlayan ekipler, silo içerisinde malzeme boşaltma işleminin tamamlanmasının ardından yangının çıkış sebebini araştıracak.

Yangında herhangi bir yaralanan kişi olmadığı öğrenildi.