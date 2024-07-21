Ankara’da ticari araç önce park halindeki araca, ardından yayalara çarptı: 3 yaralı

Ankara’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, önce park halindeki araca, ardından kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Olay, Sincan ilçesi Yenikent semtinde meydana geldi. İddialara göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 HKJ 69 plakalı ticari araç, önce park halindeki 06 DRB 113 plakalı araca, daha sonra ise kaldırımda yürüyen iki vatandaşa çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı vatandaşlar ve sürücü, çevredeki en yakın hastaneye sevk edildi.

Polis, meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlattı.