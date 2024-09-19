Ankara’da TIR alev alev yandı
Kaynak: İHA
Ankara’da seyir halindeki TIR'da yangın çıktı. Alev alev yanan TIR, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, Ankara-İstanbul Karayolu Kızılcahamam mevkiinde gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi.
Seyir halindeki TIR bir anda yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Korku dolu o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, bölgede aksayan trafik yangının söndürülmesiyle normale döndü.