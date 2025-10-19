Ankara’da tiyatro rüzgârı esecek

HABER MERKEZİ

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat için Vakıf (TAKSAV) tarafından “Yaşanılabilir Bir Dünya İçin Sanat” temasıyla bu yıl 28’incisi düzenlenen Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali, 21 Kasım–1 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek.

Tiyatroya gönül verenleri bir araya getirecek festival, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yapılacak açılış töreniyle başlayacak. İran ve Kuzey Kıbrıs’tanden toplulukların yanı sıra Ankara, İstanbul, Diyarbakır, İzmir ve dokuz farklı ilden toplam 28 oyun sahne alacak.

Bu yıl Onur Ödülü usta sanatçı Yücel Erten’e, Emek Ödülü ise Prof. Dr. Tülin Sağlam’a verilecek. Sevda Şener Tiyatro Yazarlığı Ödülü’nün sahibi ise oyun yazarı Ahmet Sami Özbudak oldu. Festival boyunca absürt komediden politik hicve, biyografik dramlardan çağdaş uyarlamalara uzanan geniş bir seçki seyirciyle buluşacak.

Zengin programıyla dikkat çeken festivalden bazı eserler şöyle:

GODOT’YU BEKLERKEN’İ BEKLERKEN - DOK STÜDYO

Absürd komedinin en yaratıcı parodilerinden biri. DaveHanson’un metni, “bekleme” eylemini hem mizahi hem felsefi bir derinlikle sorguluyor. Oyun, 22 Kasım’da Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde sahnelenecek.

PARÇALAYANIM… PARÇALARIM - KKTC ABDULLAH ÖZTOPRAK TİYATRO GRUBU

Abdullah Öztoprak’ın tek kişilik performansı, savaş travmalarını heykel, müzik ve video art’la birleştirerek sahneye taşıyor. Birçok disiplini bir araya getiren eser, 22 Kasım’da Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde.

YALANCI ARANIYOR - İMO ANKARA TİYATRO TOPLULUĞU

Yunan yazar Dimitri Psathas’tan uyarlanan kara komedi, siyaset ve yalan ilişkisini hicvediyor. “Gerçeğin” nasıl pazarlanabildiğine dair keskin bir taşlama. Oyun, 22 Kasım’da Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak.

KÖYÜN ENİSDOSU - İNSANART TİYATRO

Alper Akçam’ın metninden uyarlanan oyun, Köy Enstitüleri dönemine nostaljik bir yolculuk yaparken eğitim ideallerini hüzünle hatırlatıyor. Oyun, 23 Kasım’da Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde sahnelenecek.

ROMEO Û JULİET (NİHA ÇAWA YE?) - DİYARBAKIR ŞEHİR TİYATROSU

Kürtçe sahnelenen yapım, Romeo ve Juliet’in 30 yıl sonraki yaşamını trajikomik bir dille ele alıyor; Shakespeare’e modern bir göndermeyle aşkın yıpranışını sorguluyor. Farklı yorumuyla dikkat çeken eser, 23 Kasım’da Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluşacak.