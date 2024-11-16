Ankara’da toprak kayması: 10 katlı bina boşaltıldı

Ankara’da inşaat genişletme çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kayması nedeniyle 10 katlı ve 36 daireli apartman boşaltıldı.

Olay, Elmadağ’da gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 ay önce başlayan bir inşaatın genişletme çalışmaları dolayısıyla gece yağan yağmurun etkisiyle zemin kaydı.

Zeminin kayması sonucu inşaatın yukarısındaki yapılı binanın dolgu toprağı kaydı.

Meydana devasa büyüklükte çatlamış kaya ortaya çıktı. Toprak kayması sırasında evlerinde uyuyan vatandaşlar, çıkan sesler sonrası dışarıya çıktı.

Vatandaşlar, geceyi dışarıda geçirdi. Bazı vatandaşlar ise geceyi akrabalarında ve otomobillerinde kalarak geçirdi.



