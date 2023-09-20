Ankara’da trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde trafik kazası sonucu 2 kişi hayatını kaybetti 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza akşam saatlerinde Elmadağ ilçesi Hasanoğlan mevkiinde Samsun Yolu üzerinde meydana geldi. Kırıkkale istikametinde ilerleyen 06 ETR 08 plakalı Tofaş marka araç ile başka bir otomobil çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sonucu iki araçta hurdaya dönerken kazada 2 kişi hayatını kaybetti 6 kişi ise yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.