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Ankara’da trafik kazası: 5 yaralı

Ajans Haberleri
  • 04.08.2023 11:19
  • Giriş: 04.08.2023 11:19
  • Güncelleme: 04.08.2023 11:20
Kaynak: İHA
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Ankara’da trafik kazası: 5 yaralı

Ankara’da iki aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı.

Başkentte sabah saatlerinde Ankara-Adana yolu üzerinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir ticari aracın hızını alamayarak önündeki otomobile çarpması sonucunda, ticari araçtaki 5 kişi hafif yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar ise olay yerine ambulans ve polis ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri kazayı ufak sıyrıklarla atlatan 5 kişiye olay yerinde müdahale etti. 

Polis, kazayla ilgili tutanak tuttu. 

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