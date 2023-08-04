Ankara’da trafik kazası: 5 yaralı

Ankara’da iki aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı.

Başkentte sabah saatlerinde Ankara-Adana yolu üzerinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir ticari aracın hızını alamayarak önündeki otomobile çarpması sonucunda, ticari araçtaki 5 kişi hafif yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar ise olay yerine ambulans ve polis ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri kazayı ufak sıyrıklarla atlatan 5 kişiye olay yerinde müdahale etti.

Polis, kazayla ilgili tutanak tuttu.