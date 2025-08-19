Giriş / Abone Ol
Ankara’da trafik tartışması: 1 kişi silahla yaralandı

  • 19.08.2025 15:05
  • Giriş: 19.08.2025 15:05
  • Güncelleme: 19.08.2025 15:05
Kaynak: İHA
Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana gelen trafik tartışmasında 1 kişi silahla açılan ateş sonucu bacağından yaralandı.
Olay, Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, trafikte seyir halinde olan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu 1 kişi, çıkardığı silah ile ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu 1 kişi bacağından yaralandı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Şikayet sonucu teslim olan kişiye, karşı tarafın şikayeti geri çekmesiyle ev hapsi cezası verildi.

