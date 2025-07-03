Ankara’da trafikte sürücülerin kavgası kamerada

Ankara’da trafikte yol verme nedeniyle bir taksici ile araç sürücüsü arasında çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 20 Haziran günü Çankaya ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, bir sürücü ile taksi şoförü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede alevlenmesi üzerine araçlarından inen sürücüler, birbirlerine saldırdı. Araç sürücüsünün akü kablosuyla saldırdığı, taksicinin ise yumrukla karşılık verdiği kavga, araya vatandaşların girmesiyle büyümeden sonlandırıldı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Yol verme meselesinden dolayı tartışmışlar"

Olayın tanıklarından Rami Çetin, "Gürültüye dışarıya çıktım. Kavga olduğunu gördüm. Saldırgan küfürler ediyordu. Taksici ile bir sürücü arasında çıkmış kavga. Yol verme meselesinden dolayı tartışmışlar. Saldırgan tartıştığı kişinin üzerine yürüdü ve vurmaya başladı. Daha sonra konu kapandı. Kavgayı ayırdılar. Onlar da araçlarına binip gittiler. Çok büyük bir kavga değildi. Yaralanma durumu olmadı" dedi.