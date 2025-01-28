Ankara’da ulaşım zammı tartışması büyüyor: "Soyuluyoruz ama ulaşamıyoruz!"

BirGün/Ankara

İstanbul'da UKOME toplantısında toplu taşıma ücretlerine yüzde 35 oranında zam yapılmasının ardından gözler Ankara'ya çevrildi. Ankara Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı’nın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret ederek yüzde 30’luk bir zam talep ettiği iddia edildi. Ziyaretin ardından, özel halk otobüslerine asılan duyuruda, 1 Şubat 2025’ten itibaren ücretsiz, abonman ve indirimli tarifelerden faydalanan yolcuların taşınmayacağı duyuruldu. EGO’dan yapılan açıklamada indirimli yolcu taşımama kararına ilişkin, yasal düzenlemeleri uygulamayan özel toplu ulaşım işletmelerine gerekli yaptırımların uygulanacağı bildirildi.

Zam taleplerine tepki gösteren Ankaralılar, “Ulaşım zammını aklınızdan bile geçirmeyin!” diyerek tepkilerini dile getirdi. Anıtpark Forum, Sosyalistler Partisi Ankara Örgütü, Ankara Halkevleri ve Umut-Sen Ankara Meclisi tarafından yapılan ortak basın açıklamasında Ankara’da toplu ulaşımın erişilemez duruma gelmesinden dolayı ulaşıma yılda çeyrek trilyon liradan fazla harcandığı vurgulandı.

Basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Belediye verileri, maliyetin nedeninin çalıştırılmayan toplu taşıma araçları olduğunu ortaya koyuyor: Metrolar çalıştırılmıyor ve böylece metro yatırımları halka ödetiliyor. Keçiören metrosunun hali ortada: yüzde 3,5 kapasite ile çalışan bir metro ile o yatırımın maliyetinin karşılanması beklenemez. Melih Gökçek döneminde de kapasitelerinin altında çalıştırılan otobüsler ve metroların sebep olduğu maliyeti Ankaralı ödüyordu. Değişen hiçbir şey yok! Uluslararası finansmanlarla yeni otobüsler alındı. Proje dokümanlarında, alınan bu otobüslerle 60 milyon yolcunun taşınacağı yazıldı. Ancak 2018’den bu yana bu otobüslerle sadece 38 milyon yolcu taşındı.”

Ankaralılar'ın arabayla 15 dakikada gidilecek yola toplu taşımayla bir saatten fazla zaman harcadığına dikkat çekilen açıklamada talepler şöyle sıralandı:

-Hemen bugün halkı ve iklimi gözeten bir ulaşım planlaması,

-Toplu taşımada acil indirim ve orta vadede ücretsiz ulaşım,

-Acil yeni yayalaştırma projeleri ve bisikletin ulaşıma entegrasyonu,

-UKOME’de halk temsiliyeti,

-Asfalt paralarının ucuz, kaliteli ve iklim dostu ulaşıma aktarılması.