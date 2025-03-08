Ankara’da "uyuşturucu toptancılarına" operasyon: Suç örgütü elebaşı Fırat Delibaş gözaltında

Ankara’da "uyuşturucu toptancılarına" yönelik 55 kişi hakkında verilen yakalama kararı kapsamında suç örgütü elebaşı Fırat Delibaş Diyarbakır'da gözaltına alındı.

T4'te yer alan habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, "uyuşturucu maddeleri toptan sattıkları" belirlenen şüphelilere yönelik dün operasyon düzenlendi.

Operasyonda 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin büyük bölümünün, "torbacı" olarak adlandırılan ve Ankara'da piyasaya sürülen uyuşturucuyu "toptan" biçimde satışında rol alan şüphelilerden oluştuğu belirtildi.

13 KİŞİ CEZAEVİNDE BULUNUYOR

Emniyet yetkilileri, söz konusu operasyonun "patron" olarak tanımlanan şüphelilere yönelik olmasına dikkati çekti. Aynı yetkili, Ankara’da torbacı olarak adlandırılan kişilere yönelik operasyon yapılmasına karşın, uzun süredir toptan uyuşturucu satanlara yönelik operasyon yapılmadığının altını çizdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nce yürütülen soruşturmada, 13’ü halen cezaevinde bulunan toplam 55 şüpheli hakkında gözaltı işlemi gerçekleştirildi.

600 BİN CİVARINDA UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 11 kilogram kokain, 5 tabanca, bir Kaleşnikof otomatik tüfek ve 600 bin dolayında uyuşturucu hap ele geçirildi.

Soruşturmada, daha önce hakkında birçok kez adli soruşturma yürütülen suç örgütü elbebaşı olduğu iddia edilen Fırat Delibaş da yer aldı. Delibaş, hakkındaki gözaltı kararı çerçevesinde Diyarbakır’da yakalanarak dün gece Ankara’ya götürüldü. Şüpheliler, gözaltı işlemlerinin ardından savcılığa çıkartılacak.