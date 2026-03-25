ANKARA’DA YAĞIŞ GERİ DÖNÜYOR! | 26-30 Mart 2026 Ankara 5 Günlük Hava Durumu

Ankara’da önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak sorusu yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Paylaşılan 5 günlük tahmin tablosuna göre başkentte hafta parçalı bulutlu bir başlangıç yapacak, ardından ise yağışlı hava etkisini gösterecek. Özellikle Ankara 5 günlük hava durumu, Ankara’da yağmur ne zaman başlayacak ve Ankara’da hafta sonu hava nasıl olacak soruları, 26-30 Mart 2026 tarihleri için en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

Tahmin verileri sıcaklıklarda dalgalı bir seyir gösterirken, cuma gününe kadar parçalı bulutlu görünümün öne çıktığı, cumartesi gününden itibaren ise yağışın yeniden başladığı görülüyor. İşte 26-30 Mart 2026 Ankara 5 günlük hava durumu tahminine dair tüm ayrıntılar.

26-30 MART 2026 ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Ankara hava durumu tahmini verilerine göre 26 Mart Perşembe ve 27 Mart Cuma günleri parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Cumartesi gününden itibaren ise yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Beş günlük tabloya bakıldığında, hafta sonu ve yeni haftanın ilk gününde yağış öne çıkıyor.

Tarih Hadise En Düşük En Yüksek 26 Mart Perşembe Parçalı bulutlu 6°C 15°C 27 Mart Cuma Parçalı bulutlu 4°C 18°C 28 Mart Cumartesi Yağışlı 5°C 17°C 29 Mart Pazar Yağışlı 9°C 10°C 30 Mart Pazartesi Yağışlı 5°C 11°C

ANKARA’DA YAĞMUR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ankara’da yağmur ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı tahmin tablosunda net şekilde görülüyor. Başkentte yağışın 28 Mart Cumartesi günü itibarıyla başlaması bekleniyor. Bu tarihten sonra pazar ve pazartesi günlerinde de yağışlı hava görünümü devam ediyor.

Bu nedenle özellikle hafta sonu için dışarıda plan yapacak olanların hava tahminini yakından takip etmesi önem taşıyor. Çünkü ilk iki gün daha sakin bir hava tablosu görülse de, hafta sonuyla birlikte yağış yeniden gündeme geliyor.

26 MART PERŞEMBE ANKARA HAVA DURUMU

26 Mart Perşembe günü Ankara’da parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Günün en düşük sıcaklığı 6 derece, en yüksek sıcaklığı ise 15 derece olarak tahmin ediliyor.

Haftanın ilk gününde yağış görünmüyor. Ancak sabah ve akşam saatlerinde serin havanın etkisini hissettirmesi beklenebilir.

27 MART CUMA ANKARA HAVA DURUMU

27 Mart Cuma günü de Ankara’da parçalı bulutlu hava etkisini sürdürecek. Tahmine göre günün en düşük sıcaklığı 4 derece, en yüksek sıcaklığı ise 18 derece olacak.

Cuma günü en düşük sıcaklığın 4 dereceye kadar gerilemesi dikkat çekerken, gün içindeki en yüksek sıcaklığın 18 dereceye çıkması hava durumunda belirgin bir fark yaratıyor.

28 MART CUMARTESİ ANKARA HAVA DURUMU

28 Mart Cumartesi günü başkentte yağışlı hava başlıyor. Günün en düşük sıcaklığı 5 derece, en yüksek sıcaklığı ise 17 derece olarak tahmin ediliyor.

Hafta sonunun ilk gününde yağışın yeniden etkili olacak olması, özellikle açık hava planı yapanlar için önemli bir detay olarak öne çıkıyor.

29 MART PAZAR ANKARA HAVA DURUMU

29 Mart Pazar günü Ankara’da yağışlı hava etkisini sürdürecek. Tahmine göre günün en düşük sıcaklığı 9 derece, en yüksek sıcaklığı ise 10 derece olacak.

Pazar günü sıcaklık farkının oldukça daralması, gün boyunca serin ve yağışlı bir havanın öne çıkacağını gösteriyor. Bu görünüm, hafta sonunun ikinci gününde daha kapalı bir atmosfer beklentisini güçlendiriyor.

30 MART PAZARTESİ ANKARA HAVA DURUMU

30 Mart Pazartesi günü de Ankara’da yağışlı hava devam edecek. Günün en düşük sıcaklığı 5 derece, en yüksek sıcaklığı ise 11 derece seviyesinde olacak.

Böylece 5 günlük tahminde cumartesi gününden pazartesi gününe kadar uzanan yağışlı bir dönem dikkat çekiyor. Yeni haftanın ilk iş gününde de yağışın sürmesi bekleniyor.

ANKARA’DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Ankara’da hafta sonu hava nasıl olacak sorusuna verilen tahminler, yağışın öne çıkacağı bir tabloyu işaret ediyor. Cumartesi günü yağışlı hava başlarken, pazar günü de bu görünüm sürüyor.

Sıcaklıklar ise cumartesi günü 5 ile 17 derece, pazar günü 9 ile 10 derece arasında değişiyor. Bu veriler, hafta sonunun özellikle pazar günü daha serin ve kapalı geçebileceğini gösteriyor.

Özellikle hafta sonu ve pazartesi gününü kapsayan yağışlı görünüm, Ankara 5 günlük hava durumu, Ankara hava durumu tahmini ve Ankara’da yağmur ne zaman başlayacak sorularını daha da önemli hale getiriyor. Kısacası önümüzdeki günlerde Ankara’da hava durumunu yakından takip etmekte fayda var.