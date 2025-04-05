Ankara’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda tır yoldan çıktı
Kaynak: İHA
Ankara’nın Beypazarı ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir tır, yoldan çıktı. Kazada sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Ankara’nın Beypazarı ilçesine bağlı Tacettin Mahallesi girişinde sebze yüklü bir tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Araçta maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.