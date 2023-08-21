Ankara’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, yarın bir otelde düzenlenecek programdan dolayı ihtiyaç olması halinde bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Ajans Haberleri 21.08.2023 23:42 Giriş: 21.08.2023 23:42

Güncelleme: 21.08.2023 23:42 Kaynak: İHA

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