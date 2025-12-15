Ankara’daki köpek katliamı davasında gerekçeli karar açıklandı

Ankara'da sahiplendiği köpeklere cinsel saldırıda bulunup katleden sanık doktor Muhammet Mustafa Duman hakkında verilen cezanın gerekçesi açıklandı.

Gerekçeli kararda, sanığın pek çok farklı internet sitesinden sahiplendiği yavru köpekleri cinsel amaçlarla evine getirdikten hemen sonra cinsel saldırılarda bulunarak öldürdüğü, kaydedildi. Gerekçeli kararda, sanığın yavru köpekleri seçmesinin nedeni ‘mukavemet gösterme güçlerinin olmaması’ şeklinde yorumlandı.

Ankara'da bir hastanede doktor olarak görev yapan Muhammet Mustafa Duman, farklı kişilerden sahiplendiği köpekleri, Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'ndeki evinde öldürdüğü iddiasıyla Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.

9 YIL 9 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme sanık hakkında, "birden fazla ev hayvanını kasten öldürmek" suçundan 5 yıl 2 ay hapis, hayvanlara cinsel saldırıda bulunmak suçundan da 4 yıl 7 ay hapis cezası verdi. Ayrıca müstehcinlik suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası verilen bu cezada hükmün açıklanması geriye bırakılan sanığa, takdiri indirim hükümleri uygulanarak toplam 9 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti.

Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararını yazdı. Gerekçeli kararda, sanığın telefonunda, çok sayıda kedi ve köpek fotoğrafı ile kendisine ait cinsel organ fotoğrafının bulunduğu, sanığın yavru köpeklere yönelik cinsel saldırı ve öldürme eylemlerini gerçekleştirdiği ve bunları kayıt altına alarak kardeşine gönderdiği kaydedildi.

Sanık Duman’ın, çok sayıda köpek sahiplenme sitelerine ilişkin görüşme kayıtlarının bulunduğu, elde edilen kamera görüntülerinde sanığın eve sahiplendiği köpeklerle geldiği, bir süre sonra ise evinden, taşımakta güçlük çektiği siyah çöp poşetleri ve kutularla çıktığı, akabinde temizlik yaptığı, sanığın bu şekilde öldürdüğü yavru köpeklerin cansız bedenlerini çöp kutularına attığının anlaşıldığı kaydedildi.

"KAN LEKELERİNİ YOK ETMEK İÇİN DUVARI BOYADI"

Sanık Duman’ın telefonundan elde edilen kamera kayıtlarında ise sanığın evinin duvarlarında kan lekesi şeklinde lekelerin olduğunun tespit edildiği, olay yeri inceleme ekiplerince çekilmiş olan görüntülerde ise aynı duvarın zemininde beyaz boya akmasına ilişkin kalıntıların görünmesi nedeniyle sanığın serbest bırakıldıktan sonra tedbiren kan lekelerini yok edebilmek için söz konusu duvarı boyadığının anlaşıldığı ifade edildi.

Gerekçeli kararda, “Olay yeri inceleme ekiplerince evden alınan sürüntü örneklerinde ve el konulan bıçaklarda herhangi bir kan izine rastlanmadığı anlaşılmış ise de sanığın duvar boyama ve ev temizliği dahil tüm delilleri ilk ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakıldığı aşamada karartığı, bu şekilde suç delilerinden kurtulmaya çalıştığı anlaşılmıştır” denildi.