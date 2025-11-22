Ankara’dan dünya şampiyonluğuna

Tuğçe ÇELİK

36. Ankara Film Festivali kapsamında özel gösterimle seyirciyle buluşan yönetmen Erhun Altun’un “Bir Tutkunun Hikâyesi” adlı belgeseli, 1970’lerde bir okul bahçesinde filizlenen inadı ve umudu yeniden hatırlatıyor. 50. Yıl Lisesi’nde iki beden eğitimi öğretmeninin kıt imkânlarla bir futbol takımı kurma çabası, zamanla okulun ruhunu taşıyan ortak bir hikâyeye dönüşüyor ve yolunu 1997 Peru Dünya Şampiyonluğu’na kadar açıyor. Film, sporun yalnızca bir sonuç değil, bir ülkenin umudu olabileceğini de gösteriyor.

Belgesel, öğretmenlerin ve öğrencilerin tanıklıkları üzerinden bir dönemin Türkiye’sini arka planda usulca çiziyor; ekonomik kısıtlar, yetersiz spor altyapısı, ama buna inat bir arada durmayı bilen gençler… Okulun dar koridorlarında başlayan kolektif çaba, zamanla bütün bir topluluğun hafızasına kazınan bir başarıya dönüşüyor.

İlk gösterimini İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali’nde gerçekleştiren belgesel, 36. Ankara Film Festivali kapsamındaki Ankara seçkisinde seyirciyle buluştu. Festivalde VEKAM Özel Ödülü’nü kazanan yapım aynı zamanda İtalya’nın en köklü spor filmleri festivallerinden olan 45. Paladino d’Oro SportFilm Festival’de “Altın Paladin” ödülü için yarışıyor.

“Kentleşme, göç, mahalle kültürünün dönüşümü gibi başlıklar etrafında; Ankara’nın meselelerini anlatan filmler yapıyorum. Bu şehrin hafızasında kalmış ama anlatılmayı bekleyen hikâyeleri arıyorum. ‘Bir Tutkunun Hikâyesi’ tam olarak böyle bir arayışın içinden çıktı” diyen yönetmen Erhun Altun ile belgeselini konuştuk.

Dayanışmanın, emeğin ve umudun merkezde yer aldığı belgesel, Altun’un zihninde 28 yıl önce imkânsızlıklarla kurulmuş bu hikâyenin gücüyle şekillenmiş. Altun bunu şöyle tarif ediyor: “Büyük bir inatla inşa edilmiş bu hikâye bana çok güçlü geldi. Bu tutkuyu, emeği sinemaya taşımak istedim. Sadece bir futbol hikâyesi olarak değil; bir dönemin ruhunu, bir okulun kimliğini, idealist öğretmenlerin çocukların hayatına nasıl dokunduğunu anlatan bir film olarak kurdum.”

“Bir okulda, kısıtlı şartlarda bir takımı ayağa kaldıran öğretmenler var bu hikâyede. Zamanını, enerjisini, kişisel hayatını ortaya koyan, çocuklara gerçekten inanan insanlar var” diyen Altun ekliyor: “Onlara göre bu sadece futbol değildi; bir karakter meselesiydi. Çocuklara hedef koymayı, birlikte durmayı, vazgeçmemeyi öğretiyorlardı. Bugün de en çok eksilen şeyin bu idealizm olduğunu hissediyorum. O öğretmenlerin tavrı bana şunu hatırlatıyor: Bir insan idealist olmayı seçtiğinde, tek başına bile koskoca bir yapıyı değiştirebilir. Umut, emek, dayanışma, takım ruhu belgeselde öne çıkan kavramlar ve bunlar aslında o öğretmenlerin çocukların hayatına bıraktığı iz. O takımın başarısı sadece bir kupanın hikâyesi değil; mahalleden gelen dayanışmanın, okulun sahiplenmesinin ve arkadaşlığın güçlenmesinin hikâyesi. Futbol, bu çocuklar için hayata açılan somut bir kapıydı. O sahada kurulan takım, aslında o mahallenin ve ailelerin çocuklarına ‘Sen de yapabilirsin’ diyen bir imkândı.”

Bağımsız belgesel çekmenin zorluklarına değinen Altun şöyle devam etti: “Finansman arayışında çok kapı çaldık; kimi hiç açılmadı, kimi ‘ticari karşılığı var mı?’ yerinde takıldı. Büyük bütçelerle değil, daha çok inançla, dayanışmayla yürüyen bir süreç oldu. Filmdeki kolektif ruh, kamera arkasında da yeniden kuruldu. ‘Bir Tutkunun Hikâyesi’ imkânsız görünen bir zamanda bile idealizmin ve kolektif emeğin neleri mümkün kılabildiğini hatırlatan bir film. Eğer bu filmi izleyen biri, hayatındaki bir öğretmeni, arkadaşı, takımı, topluluğu hatırlıyorsa; ‘Ben de bir yerden başlayabilirim’ diyorsa, o zaman 50. Yıl’ın tozlu raflarında kalmış o hikâye gerçekten yeniden hayata karışmış olacak.”

Erhun Altun

OKULUN KİMLİĞİNE MÜDAHALE

Altun, siyasi ve idari müdahalelerle 50. Yıl’ın kimliğinin değiştirilmek istendiğine vurgu yaparak şunları söyledi: “Spor okulu olabilecek potansiyeldeyken, bir dönem sağlık lisesine, meslek lisesine çevrildi; imam hatip tartışmalarının gölgesinde kaldı. Okulun adının bile silinme riskiyle karşı karşıya kaldığı dönemler oldu. Bir yanda imkânsızlıklar içinden dünya şampiyonluğuna uzanan bir takım; diğer yanda kimliğiyle, geleneğiyle, hafızasıyla oynanan bir okul. Bu çelişki, filmin arka planındaki duyguyu da belirledi. Günümüzde birlik duygusu, dayanışma kültürü, kolektif emek zayıfladı. Bireyselleşme arttı, “ben” öne çıktı. Filmde o dönemin ruhuyla bugünü yan yana koyduğumuzda ister istemez şunu soruyoruz: O zaman nasıl başardık ve bugün neden aynı duyguyu yakalayamıyoruz?”