Ankara’dan Silivri’ye köprü

CHP’de, kayyum riskine karşı 6 Nisan’da düzenlenen olağanüstü kurultayın ardından gerçekleştirilen ilk Parti Meclisi toplantısında partinin Merkez Yönetim Kurulu belirlendi. 12 Nisan’da gerçekleştirilen PM Toplantısı’nda 24 kişilik MYK, olağanüstü kurultay öncesine göre iki değişiklikle onaylandı. Mehmet Necati Yağcı ve Namık Tan, MYK’ye giren yeni isimler oldu. CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, olağanüstü kurultay ile güven tazeleyen CHP yönetimi, yeni dönem politikasını, “Erken seçim sandığı” üzerine kuracak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğüne kavuşması ve erken seçim sandığının halkın önüne getirilmesi için başlatılan imza kampanyasına da ağırlık verilecek. Cumhurbaşkanlığı kampanya ofislerinde çalışacak MYK üyelerinin hazırladığı raporlar, “CHP, Türkiye’yi nasıl yönetecek?” sorusunun yanıtlarını içerecek. Kampanya sürecinde görev alacak idari MYK, CHP Genel Merkezi ile koordineli çalışacak. CHP lideri Özgür Özel, kampanyayı bizzat yönetecek.

İmamoğlu, özgürlüğüne kavuşana kadar Silivri'deki hücresini çalışma ofisi olacak değerlendirecek. CHP yönetiminin Silivri ziyaretleri sıklaşacak. Bu kapsamda tekil ziyaretler değil, İmamoğlu’nun avukatlarıyla yapacağı görüşmeleri de kısıtlamaması açısından kalabalık heyetlerle ziyaretler gerçekleştirilecek. MYK üyelerinin alanlarında hazırladığı ve kampanya sürecinde kullanılacak raporlar, İmamoğlu’na da gönderilecek. CHP’nin A Takımı, İmamoğlu’nun süreçle ilgili değerlendirmeleri ve önerilerini not olarak çalışmalarında kullanacak.