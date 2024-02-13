Ankaragücü Başkanı'nda Galatasaray'a 'zemin' yanıtı

MKE Ankaragücü Başkanı İsmail Mert Fırat, Galatasaray karşılaşması öncesi Eryaman Stadyumu hakkında yaptığı açıklamada, “Zemin konusu bazı rakiplerle oynanacak karşılaşmalardan önce hep polemik oluyor. Bu konuda kararı verecek kurum TFF’dir” dedi.

MKE Ankaragücü Başkanı İsmail Mert Fırat, Süper Lig’in 26. haftasında Eryaman Stadyumu’nda oynanacak Galatasaray müsabakası öncesi açıklamalarda bulundu.

ZEMİN POLEMİĞİ

Eryaman Stadyumu’nun zemini hakkında değerlendirmelerde bulunan Fırat, 2023-2024 sezonunda lig ve kupada MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği’nin toplamda 29 karşılaşma oynadığını hatırlatarak, “Zemin konusu bazı rakiplerle oynanacak karşılaşmalardan önce hep polemik oluyor. Bu konuda kararı verecek kurum TFF’dir. 2-6 Şubat tarihleri arasında stadyumda oynanan 3 karşılaşma sonrası 7 Şubat tarihinde TFF burada denetim yaptı ve 8 Şubat tarihinde Gençlerbirliği-Trabzonspor karşılaşması için oynanabilir onayı verdi. Stadyum o maçın bitimi ile birlikte 10 günlük bir bakıma alındı. Teknolojinin verdiği tüm imkanlar maksimum seviyede kullanılarak stadyuma bakım yapılıyor. Ankara’da iklim şartları da mevsim normallerinin çok üzerinde gidiyor. Sahanın durumunu bugün itibari ile, 7 Şubat tarihinde raporlanan sahadan çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.



