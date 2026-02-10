Ankaragücü Başkanı'ndan CHP çıkışı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısında CHP'den seçilip istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan''ın Ankaragücü tribün liderine "AKP'ye geçiyorum, bana destek olun, sana daire alayım" dediğine yönelik açıklamasına MKE Ankaragücü Başkanı İlhami Alparslan'dan yanıt geldi. İlhami Alparslan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ankaragücü, günübirlik siyasi polemiklerin, kişisel hesapların ve algı operasyonlarının parçası değildir. Kökeni, herhangi bir siyasi takvimde değil; milletin en zor zamanlarında sorumluluk üstlenen İmalat-ı Harbiye ruhunda yatar" ifadesini kullandı.

Alparslan'ın paylaşımının tamamı şöyle:

Bugün gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında MKE Ankaragücü isminin siyasi tartışmalara konu edilmesi, camiamızda derin bir rahatsızlık yaratmıştır. Ankaragücü, günübirlik siyasi polemiklerin, kişisel hesapların ve algı operasyonlarının parçası değildir. Kökeni, herhangi bir siyasi takvimde değil; milletin en zor zamanlarında sorumluluk üstlenen İmalat-ı Harbiye ruhunda yatar. Kulübümüzün adı, siyaset üstü bir aidiyeti; emeği, fedakârlığı ve ortak hafızayı temsil eder. Ankaragücü’nü tanımayan, bu arma için sevinmemiş, bu renkler için üzülmemiş ağızlardan çıkan sözlerin, camiamız nezdinde bir karşılığı yoktur. Biz, bu kulübü var eden onurlu mücadelenin tarafıyız. İmalat-ı Harbiye’den miras aldığımız sorumlulukla; sahada mücadele edip, tribünde kenetlenmeye, siyasetin değil, Ankaragücü’nün değerleriyle hareket etmeye devam edeceğiz.