Ankaragücü -Kayserispor maçını Mert Güzenge yönetecek

MKE Ankaragücü ile Kayserispor arasında oynanacak maçı Mert Güzenge yönetecek.



Süper Lig’in 8. haftasında oynanacak MKE Ankaragücü- Kayserispor maçında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 7 Ekim Cumartesi günü saat 16.00’da oynanacak maçta Mert Güzenge düdük çalacak. Merkez Hakem Kurulundan yapılan atamaya göre bu maçta Mert Güzenge’nin yardımcılıklarını da Murat Tuğberk Curbay ile Bilal Gölen yapacak. Maçın 4. hakemi olarak da Emre Kargın atandı.