Ankaragücü Kulübü'nde genel kurul ertelendi
MKE Ankaragücü Kulübü Olağan Genel Kurulu, 29 Haziran Cumartesi gününe ertelendi.
Kaynak: AA
2023-2024 sezonu sonunda 1. Lig'e düşen MKE Ankaragücü'nde olağan kongre ertelendi.
Kulübün Olağan Genel Kurulu, çoğunluk sağlanamadığı için 29 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
Konuya ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün olağan genel kurul toplantısı, 22 Haziran 2024 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından, ikinci toplantı tarihi olan 29 Haziran 2024'e ertelenmiştir" denildi.