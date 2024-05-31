Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu dönemi sona erdi

Ankaragücü, teknik direktör Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Süper Lig'e veda eden Ankaragücü, teknik direktör Emre Belözoğlu'na ilişkin açıklama yaptı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı anlaşılarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Emre Belözoğlu'na emekleri için teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Kulübün paylaşımı şöyle: