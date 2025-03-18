Ankaralı madenciler eylemde

Emek Servisi

Eskişehir Mihalıcçık’ta iki sene önce SSS Yıldızlar Holding’e devredilen Doruk Madencilik’te çalışan madenciler, aylardır maaşlarını alamadıkları için dün Ankara’da Yıldızlar Holding önünde eylem yaptı.

Basın açıklamasında konuşan Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, “Bizim patronla veya işverenlerle herhangi bir derdimiz yok. Tek derdimiz emeğimizin karşılığını almak” dedi. Bir maden çalışanı, çocuklarını göstererek, “4 aydır harçlık okula giderken babalarından harçlık alamıyorlar” diyerek tepki gösterdi.