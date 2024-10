Ankaralı öğrenciler kadın cinayetlerine karşı ayakta

Etki Can BOLATCAN

Kadın cinayetlerine, erkek şiddetine ve iktidarın kadın düşmanı politikalarını protesto eden yüzlerce öğrenci, Ankara’daki üniversitelerde bir araya geldi. Öğrenciler; Ankara Üniversitesi’nde “Bu böyle gitmez, gençlik biat etmez”, Hacettepe Üniversitesi’nde “Yasta değil isyandayız”, Bilkent Üniversite’sinde “Erkek vuruyor, devlet koruyor” sloganlarıyla yürüdü.

ÖĞRENCİLERİN DİRENİŞİ BARİKATI AŞTI

Ankara Üniversitesi öğrencileri, kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddete karşı Ankara Üniversitesi Tandoğan Kampüsü’nde bir araya geldi. İktidarın cezasızlık ve kadın düşmanı politikalarını protesto etmek isteyen öğrenciler, Tandoğan Kampüsü’nün önünde toplandı. Rektörlük, polis barikatıyla öğrencilerin kampüse girmesini engellemek istese de öğrenciler, okul kartlarını göstererek öğrencilerin kampüse alınmamasına karşı tepki gösterdi. “Öğrenciye değil, katillere barikat” sloganlarıyla polis barikatına direnen öğrencilerin iradesi barikatı aştı. Polis barikatının aşılmasının ardından “Kadın cinayetleri politiktir” sloganlarıyla rektörlük önüne yürüyen öğrenciler, basın açıklamalarını gerçekleştirdi.

Devletin kadına yönelik şiddeti önleyici ve caydırıcı hiçbir adım atmadığının kaydedildiği açıklamada, “İktidarın bu cezasızlık politikaları, failleri cesaretlendirmektedir. Devlet, şiddet gören kadınların sesini duymamakta; şiddet mağduru kadınların beyanlarına değil, sosyal medyadan yükselen tepkilere göre hareket etmektedir. Sizin iktidarınızda kadınlar öldürülüyor, yoksullaştırılıyor, ötekileştiriliyor. Erkek katlederken devlet koruyor. Biz kadınlar koruyandan da cesaretlendirenlerden de hesap soruyoruz” denildi.

“Kampüsleri de, sokakları da, meydanları da terk etmiyoruz” sloganlarıyla devam eden açıklamada İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasına ve Sağlık Bakanlığı’nın kadınlara yönelik normal doğum dayatmasına tepki gösterildi. İktidarın tüm baskılarına rağmen kadınların mücadelesinin büyüdüğü vurgulanan açıklamada, “Sokaklarında katledilmediğimiz, iş yerlerinde sömürülmediğimiz, kutsal ailenin duvarlarına mahkûm olmadığımız özgür bir yaşamı hep birlikte kuracağız. İkbal’in, Ayşegül’ün, Narin’in ve daha nice kadının hesabını soracağız” denilerek mücadelenin sürdürüleceği belirtildi.

“ERKEK ADALET DEĞİL GERÇEK ADALET”

Ana kampüste bir araya gelen Bilkent Öğrencileri, kadın cinayetlerine karşı 81’inci yurttan SA havuzuna yürüdü. “Bu cinayetler, ataerkil düzenin her gün yeniden ürettiği sistematik bir kırımdır” diyen öğrenciler, SA havuzuna vararak basın açıklamasını okudu.

Kadınların öldürülmesinin bireysel ve münferit bir olay olarak ele alınamayacağına değinilen açıklamada, “Bu cezasızlık düzenini yaratan, İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede hukuksuzca çekilen iktidardır! Biz erkek adaleti değil, gerçek adalet istiyoruz! Kadın cinayetleri politiktir, faili katilleri aklayan ve koruyan kadın düşmanı erkek-devlettir” denildi.

Yer yer protesto sesleriyle ve “Katledilen kadınlar isyanımızdır” sloganlarıyla bölünen açıklamanın devamı ise şöyle:

“Biz burada sadece İkbal ve Ayşenur için değil, şiddete ve cinayetle hayattan kopartılan tüm kadınlar için toplandık. Artık tek bir kadını daha kaybetmeye tahammülümüz yok. Her sabah yeni bir kadın cinayeti haberiyle uyanmak istemiyoruz. Kadınlar yaşam hakkı için mücadele ederken, iktidarın cinsiyetçi politikalarına, faillerin cesaretlendirilmesine karşı sessiz kalmayacağız. Her gün erkek şiddetine karşı direnen kadınlar, sokaklarda, meydanlarda omuz omuza veriyoruz. Öz savunma ve kadın dayanışmamız, bu erkek-devlet düzenine karşı en güçlü silahımızdır”

Açıklamada Bilkent Yönetiminin cezasızlık ve kadın düşmanı politikaları da eleştirildi. Kampüslerde güvenli bir yaşam sağlama konusunda Bilkent Yönetimi’nin yetersiz kaldığı belirtilen açıklamada, “Bilkent Yönetimi’nin yaşanan taciz ve saldırı olaylarında sessizlik politikası yürütmesini, yaşananların üstünü kapatmasını, dekanlıkların fail yanında konumlanıp mağdurları susturmaya çalışmasını kabul etmiyoruz” denildi.

“YASTA DEĞİL İSYANDAYIZ”

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri ise kadın cinayetlerine ve erkek şiddetine karşı Beytepe Kampüsü’nde buluştu. Yıldız Amfi önünde yapılan basın açıklamasının ardından Rektörlüğe yürüyen öğrenciler, “İstanbul’da canice boğazı kesilerek katledilen iki kız kardeşimiz İkbal ve Ayşe için, ölümü hala aydınlatılmayan Narin Güran için, sokak ortasında cinsel saldırıya uğrayan kadınlar için, 10 gündür kayıp olan Rojin Kabaiş için ve daha nicesi için buradayız” dedi.

Rektörlük önünde yapılan basın açıklamasında “Kadın düşmanı politikalarla yaygınlaştırılan kin ve nefret, İstanbul Sözleşmesinin bir gece kararnamesi ile yürürlükten kaldırılması, 6284’ün uygulanmaması ve hedefe konması, çocuk istismarı ve kadın davalarında cezasızlık politikası, çocukları cinsel istismardan koruyan Lanzarotte sözleşmesinin hedefe konması gibi adımlar failleri cesaretlendiriyor. Kadınlar ve çocuklar için yaşamın her alanını daha güvencesiz hale getiriyor” denildi.

İktidarın kadına yönelik şiddeti önleyecek politikaları uygulamamasına ve faillerin cezasız kalmasına tepki gösterilen basın açıklamasının devamı şöyle:

“Cinayetler münferit değildir. Haklarımız ve hayatlarımız üzerinden oynanan bu politikalarla güvensiz bir yaşam inşa ediliyor. Kampüs içerisinde her yıl onlarca kadın otostopta, sınıfta, hastanede, kampüsün herhangi bir yerinde tacize ve şiddete maruz kalıyor. Daha fazla kız kardeşimizin acı haberleriyle güne başlamak, sokaklarda ve kampüste korkarak yürümek istemiyoruz. Eşit, özgür, şiddetsiz bir dünya ve kampüsler istiyoruz.”

Rektörlük önünde yapılan basın açıklamasının ardından Beytepe Kampüsü’ndeki yemekhane alanına yürüyen öğrenciler, katledilen kadınların anısına mor duvara yapılacak çizimler için çağrı yaptı.