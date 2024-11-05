Ankaralı Turgut entübe edildi: Durumu kritik!

Bir süredir kanser tedavisi gören Ankaralı Turgut adıyla tanınan Turgut Karataş'ın entübe edildiği açıklandı.

Türkücünün menajeri Murat Boran, "Dün akşam acile kaldırdık. Doktorlar durumunun kritik olduğunu söyledi. Onun için dua ediyoruz" dedi.

Öte yandan Ankaralı Turgut geçen haftalarda tedavisi için toplanan paraları almak isteyen çocuklarını evlatlıktan reddettiğini söylemişti.

Ankaralı Turgut, "27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Toplanan ilaç paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunları herkes bilsin" ifadelerini kullanmıştı.