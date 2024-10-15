Ankaralı Turgut: Evlatlarımı reddettim, bunlar çete olmuş

Kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut adıyla tanınan şarkıcı Turgut Karataş, çocuklarına tepki gösterdi.

Turgut, toplanan yardımların kendisine ulaşmadığını öne sürdü.

Sosyal medyada yayınan videoda Turgut, "27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Bana toplanan ilaç paralarını beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar yalancı, iftiracı. Bunları herkes bilsin" ifadelerini kullandı.

Ankaralı Turgut, mide ağrısıyla gittiği hastanede kanser teşhisi aldı. Hastalığı süresince 13 kilo veren ve maddi olarak zor günler geçiren sanatçı, tedavi sürecinde "akıllı ilaç" tedavisine başlayamadı.

Yaşadığı bu zor günlerde kızının evine taşınan Turgut'a dostları ve sevenleri destek oldu. Sanatçı için yardım kampanyaları düzenlendi ve ilaç tedavisi için yardım parası toplandı.