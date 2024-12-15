Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
Bir süredir kanserle mücadele eden türkücü Ankaralı Turgut, hayatını kaybetti. Türkücünün cenazesi, yarın Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.
Bir süredir kanser tedavisi gören Ankaralı Turgut adıyla tanınan Turgut Karataş, 61 yaşında hayatını kaybetti.
Türkücü Turgut Karataş, geçtiğimiz ağustos ayında hastaneye kaldırılmıştı. Karataş’ın akciğer kanseri olduğu ve hastalığın karaciğerine sıçradığı öğrenilmişti. Türkücü, 5 Kasım'da Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde entübe edilmişti.
Mamak Belediye Başkanı ölüm haberini, "Değerli kardeşim Ankara'nın abisi Ankaralı Turgut’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve tüm sanat camiasına baş sağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" ifadeleriyle duyurdu.
Değerli Kardeşim Ankaranın Abisi Ankaralı Turgut’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.— Veli Gündüz Şahin (@veligunduzsahin) December 15, 2024
Başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve tüm sanat camiasına baş sağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/xTGVLTYdku
Turgut Karataş, yarın öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.
ÇOCUKLARINI REDDETMİŞTİ
Öte yandan Ankaralı Turgut geçen haftalarda tedavisi için toplanan paraları almak isteyen çocuklarını evlatlıktan reddettiğini söylemişti.
Ankaralı Turgut, "27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı. Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Toplanan ilaç paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunları herkes bilsin" ifadelerini kullanmıştı.
1963 yılında Ankara'da doğan türkücünün asıl adı Turgut Karataş'dır.
Müzik hayatına henüz 12 yaşındayken köy düğünlerinde darbuka çalarak başladı. Davul çalan babasının yanı sıra ailede müzikle ilgilenenlerin çokluğu Ankaralı Turgut'u da müziğe yönlendirdi.
Ankaralı Turgut, askere gidene kadar müzisyenlik yapan darbukadan sonra bağlama çalan Ankaralı Turgut, bir taraftan da Ankara'nın oynak türkülerini söylemeye başladı. Askerlik dönüşü yöresel olarak ilk albümünü çıkaran Ankaralı Turgut daha sonra amatör olarak üç albüm daha yaptı.
1994 yılında İstanbul'a giden Ankaralı Turgut, Tarkan'ın "Oynama Şıkıdım" isimli eserini "ti"'ye alarak profesyonel anlamda ilk albümünü yaptı. Bu albümü reklamsız 300 bin satınca ardından Barış Manço'nun "Oku Bakim"i değiştirerek ikinci albümünü yaptı.
Ankaralı Turgut, 1986 yılında evlendiği Hülya Sakar'dan 2006 yılında ayrıldıktan sonra Meltem Karataş ile evlendi. İki ay sonra da 2007 yılında boşandı. İlk eşinden 5 çocuğu vardır.