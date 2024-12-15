Ankaralı Turgut hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören Ankaralı Turgut adıyla tanınan Turgut Karataş, 61 yaşında hayatını kaybetti.

Türkücü Turgut Karataş, geçtiğimiz ağustos ayında hastaneye kaldırılmıştı. Karataş’ın akciğer kanseri olduğu ve hastalığın karaciğerine sıçradığı öğrenilmişti. Türkücü, 5 Kasım'da Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde entübe edilmişti.

Mamak Belediye Başkanı ölüm haberini, "Değerli kardeşim Ankara'nın abisi Ankaralı Turgut’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve tüm sanat camiasına baş sağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" ifadeleriyle duyurdu.

Değerli Kardeşim Ankaranın Abisi Ankaralı Turgut’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.



Başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve tüm sanat camiasına baş sağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/xTGVLTYdku — Veli Gündüz Şahin (@veligunduzsahin) December 15, 2024

Turgut Karataş, yarın öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

ÇOCUKLARINI REDDETMİŞTİ

Öte yandan Ankaralı Turgut geçen haftalarda tedavisi için toplanan paraları almak isteyen çocuklarını evlatlıktan reddettiğini söylemişti.

Ankaralı Turgut, "27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı. Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Toplanan ilaç paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunları herkes bilsin" ifadelerini kullanmıştı.