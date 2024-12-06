Ankaralı Turgut'tan kötü haber

Bir süredir kanser tedavisi gören Ankaralı Turgut adıyla tanınan Turgut Karataş'ın sağlık durumuna ilişkin kızından yeni açıklama geldi.

5 Kasım'da Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde entübe edilen türkücünün kızı Eylem Boran, duygularını şu sözlerle paylaştı:

"Bugün babamdan iyi haber beklerken, doktor ‘durumu kötüye gidiyor’ dedi. Umutlarım yavaş yavaş tükeniyor. Babam, ne olur beni bırakma."

ÇOCUKLARINI REDDETMİŞTİ

Öte yandan Ankaralı Turgut geçen haftalarda tedavisi için toplanan paraları almak isteyen çocuklarını evlatlıktan reddettiğini söylemişti.

Ankaralı Turgut, "27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı. Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Toplanan ilaç paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunları herkes bilsin" ifadelerini kullanmıştı.