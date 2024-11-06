Ankaralı Turgut'un kızından ölüm haberlerine ilişkin açıklama

Bir süredir kanser tedavisi gören Ankaralı Turgut adıyla tanınan Turgut Karataş'ın entübe edildi.

Durumu ağır olan türkücünün öldüğü iddia edildi. İddialara ilişkin kızı Eylem Boran'dan açıklama geldi.

Hürriyet'in ulaştığı türkücünün kızı Boran, "Sosyal medyada çıkan haberler doğru değil. Babam yoğun bakımda, durumu kritik ama şuan öyle bir şey yok" dedi.

ÇOCUKLARINI REDDETMİŞTİ

Öte yandan Ankaralı Turgut geçen haftalarda tedavisi için toplanan paraları almak isteyen çocuklarını evlatlıktan reddettiğini söylemişti.

Ankaralı Turgut, "27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Toplanan ilaç paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunları herkes bilsin" ifadelerini kullanmıştı.