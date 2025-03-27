Ankaralılar bu akşam birçok noktada sokağa çıkıyor

BirGün\Ankara

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, çalışma arkadaşları ve belediye başkanlarının tutuklanmasıyla başlayan eylemler devam ediyor.

Yurttaşlar bu akşam da Başkent’in birçok noktasında sokağa çıkıyor.

Ankara’da, “Tek adam rejimine karşı her yerde ayaktayız” açıklamasıyla yapılan eylem çağrıları şu şekilde:

-Ayrancı: Saat 20.30 / Şimşek Sokak, İkizler Parkı

-Batıkent: Saat 20.00 / Gimsa önü

-Dikmen: Saat 20.00 / İlker Mahallesi, Çağdaş Market önü

-Esat-Seyran: Saat 20.00 / Muhlis Akarsu Parkı

-Keçiören: Saat 20.00 / Yunus Emre Direniş Parkı

-Sincan-Eryaman (Etimesgut): Saat 18.00 / Eryaman Metromall AVM önü

-Yüzüncüyıl: Saat 21.00 / Yüzüncüyıl Pazaryeri