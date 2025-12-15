Ankaralılar, öğrencilere yönelik saldırılara karşı buluştu

Ankara’nın pek çok farklı üniversitelerden gelen öğrenciler Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde faşist çetelerce saldırıya uğrayan öğrencilerle dayanışmak için bir araya geldi.

Pek çok parti ve sendika temsilcisinin de bulunduğu açıklamada “Günlerdir okuluna sahip çıkan yurtsever, ilerici, demokrat, devrimci gençlere çeteler tarafından pusu kuruluyor, saldırılar düzenleniyor. Ancak herkes ayağını denk alsın çünkü bu ülkenin devrimcileri var” denildi.

“BİZ BU ÇETELERİ MARAŞ’TAN, SİVAS'TAN TANIYORUZ”

Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’ndeki faşist saldırıların okulun dışında da sürdüğünü, tehditlerin arttığını belirten yurttaşlar, “Biz bu çetelerin ne yapmak istediğini biliyoruz, yöntemlerini biliyoruz. Biz bu çeteleri Kahramanmaraş’tan, Sivas’tan, Piyangotepe’den tanıyoruz. Biz bu çetelerin ‘Atatürkçülük’ maskesiyle kimlere hizmet ettiğini biliyoruz. Bu çetelerin ABD’yle ilişkisini, Ülkü Ocakları’yla ilişkisini, Komünizmle Mücadele Derneği’yle ilişkisini biliyoruz. Şimdi de nasıl üniversitelerde AKP – MHP karanlığının aparatlığını yaptıklarını görüyoruz” şeklinde tepki gösterdi.

"ÜNİVERSİTELER ÇETELER ELİYLE GERİCİLEŞTİRİLİYOR"

19 Mart’ın ardından üniversitelerin rejime karşı bir mevzi haline döndüğü hatırlatılarak “Üniversiteler bu çeteler kullanılarak AKP’nin arka bahçesi haline getirilmeye çalışılıyor, devrimci ve ilerici fikirler ezilmek isteniyor, bu amaçlarını gençlere saldırarak gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Ancak unutulmasın; yurtsever, ilerici, demokrat ve devrimci öğrenciler yalnız değildir. Herkes ayağını denk alsın çünkü bu ülkenin devrimcileri var” denildi.

Öte yandan üniversitelerdeki faşist çetelerin öğrencileri sosyal medya üzerinden hedef göstermesine, yaptıkları saldırıların görüntülerini paylaşmasına rağmen Ankara Emniyeti’nin çetelere karşı herhangi bir adım atmadığı belirtildi.

Yürüyüşün ardından Ankara Tabip Odası, KESK, TMMOB tarafından öğrencilere yönelik saldırılara karşı 18.00’da yapılacak basın açıklamasına da çağrı yapıldı.