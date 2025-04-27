Ankaralılar sıcak havanın tadını çıkardılar

Ankara’da havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar, Gölbaşı Sahil Parkı’na akın etti. Hafta sonunu değerlendirmek isteyen Ankaralılar, güneşli havanın tadını çıkardı. Sahil parkında güneşlenen, yürüyüş yapan ve tekne turlarına katılan vatandaşlar, sıcak havanın keyfini doyasıya yaşadı.

Tekne turuna çıkan bazı vatandaşlar, uzun zamandır böyle güzel bir havayı beklediklerini belirterek, "Şehir stresinden uzaklaşmak ve doğayla iç içe olmak çok güzel. Gölbaşı’nın bu atmosferi bize adeta tatil hissi yaşattı" ifadelerini kullandı.

Gölbaşı Belediyesi tarafından yapılan düzenlemeler ve artırılan hizmetler de vatandaşlardan tam not aldı. Çocuklar oyun alanlarında eğlenirken, aileler piknik yaparak keyifli vakit geçirdi.