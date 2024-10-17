Ankara’nın asırlık kulübü Gençlerbirliği’ne haciz

Spor Servisi

Ankara’nın TFF 1. Lig’de mücadele eden, 14 Mart 1923’te kurulan asırlık kulübü Gençlerbirliği’ne, 69 milyon lira borcu nedeniyle icra işlemi başlatıldı. Borcun tahsili için kulübün şampiyonluk kupası da dahil olmak üzere birçok kupa ve demirbaşa el konuldu.

Alagöz Holding kulübe iki farklı şirket üzerinden toplamda 69 milyon lira gönderdi. Ancak bu borç, kulüp tarafından zamanında geri ödenemeyince holding, alacaklarının tahsili için yasal yollara başvurdu. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden alınan ihtiyati haciz kararı, Ankara Batı İcra Dairesi aracılığıyla uygulamaya konuldu.

Sputnik’teki habere göre kulüp, tanınan süre içinde borcunu ödemesi durumunda haczedilen mallarını geri alabilecek. Ödeme gerçekleşmezse, el konulan mallar satışa çıkarılabilir.