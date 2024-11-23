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Ankara’nın kuzey ilçelerinde kar yağışı bağışladı

Ülke genelinde etkili olan yağışlarla Ankara’nın kuzey ilçelerinin yüksek kesimlerinde de kendini kar yağışı olarak gösterdi.

Yurt
  • 23.11.2024 20:43
  • Giriş: 23.11.2024 20:43
  • Güncelleme: 23.11.2024 22:40
Kaynak: İHA
Ankara’nın kuzey ilçelerinde kar yağışı bağışladı
Fotoğraf: ANKA

Ankara’nın kuzey ilçelerine kar yağışı başladı.

Ülke genelinde etkili olan yağışlarla Ankara’nın kuzey ilçelerinin yüksek kesimlerinde de kendini kar yağışı olarak gösterdi.

Marmara bölgesinde etkili olan kar yağışı Ankara’ya da ulaştı. Ankara’nın kuzey ilçeleri Çamlıdere ve Kızılcahamam’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Kar yağışının yarın kentin genelinde etkili olması bekleniyor.

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