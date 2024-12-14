Ankara’nın SDG pazarlığı

Politika Servisi

ABD ve İsrail’in desteği ile cihatçı HTŞ güçlerinin Suriye’yi ele geçirmesi sonrası Saray rejimi, Suriye denkleminde yer almak için temaslara başladı.

Kendini yeniden tahkim etme arayışına giren AKP-MHP iktidar bloku, iç siyasetteki Öcalan çağrılarının merkezine de Suriye’de yaşanan gelişmeleri oturturken cihatçıların zaferiyle birlikte oluşan fırsatları değerlendirmeye çalışıyor.

Önceki gün Türkiye’ye gelen ve AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü. Ankara’da bir araya gelen ikili görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan görüşmede Suriye’nin durumunu ele aldıklarını belirterek ‘‘İki ülkenin birlikte neler yapabileceklerini değerlendirdik’’ dedi. Fidan açıklamasında önceliklerinin IŞİD ve PKK’nin hâkimiyetinin engellenmesi olduğunu dile getirirken Gazze’de ateşkes sağlanması konusunda da Blinken ile mutabık kaldıklarını aktardı. Blinken ise Suriye’de neleri görmek istedikleri konusunda genel bir mutabakat içerisinde olduklarını ifade ederken konuşmasında IŞİD’e ilişkin mücadelelerin devam edeceğini söyledi. İki bakan genel olarak işbirliğine yönelik mesajlar verse de bölgedeki Kürt hareketine karşı henüz mutabık kalınan bir durum yok. Fidan’ın öncelikleri arasında saydığı PKK ile mücadele Blinken tarafından dile getirilmedi. Aksine Blinken’ın IŞİD tehlikesi vurgusu ABD’nin Kürt hareketine olan desteğinin de bir yansıması oldu.

SDG ORTAKLIĞIMIZ SÜRECEK

Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Suriye konusunda Türkiye ile ciddi ve yoğun görüşmeler yaptıklarını söyledi. İsrail’de Başbakan Netanyahu ile görüştükten sonra açıklama yapan Jake Sullivan, “Türkiye ile beklentilerimiz ve şu anda belirsiz olan durumda ilerlenecek en iyi yolun ne olduğu konusunda görüşüyoruz. Kırılgan bir durum. Sürekli çalışma ve geliştirme gerektiren ve önümüzdeki süreçte bir numaralı öncelik olarak tedbirli olacağımız bir durum” ifadelerini kullandı. Ulusal Güvenlik Danışmanı, ABD’nin Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile ortaklığına bağlılığının derin ve kararlı olduğunu vurguladı. Sullivan, “Bu harekâtla, karşı karşıya kaldığımız her yerde IŞİD tehdidini vurmaya devam edeceğimizi ve bunu yapmak için de ortaklarımızla çalışacağımızı söylüyoruz” diye konuştu.

SDG komutanı Mazlum Abdi, uluslararası koalisyon aracılığıyla Türkiye ile görüşmelerinin olduğunu açıkladı. SDG komutanı, Münbiç’teki SMO gruplarının “Türkiye olmadan karar alamayız” dediklerini aktardı. Abdi, şu anda sadece Türkiye ve desteklediği grupların çatışma çıkardığını söyledi. Abdi, “Genel bir ateşkes için diplomatik girişimlerimiz sürüyor. Dostlarımız arabuluculuk yapıyor. Silahsız bölge önerisi dâhil her şeyi görüşmeye hazırız” dedi.

İÇ SAVAŞ BAŞLAR

Suriye’deki hükümetin kapsayıcı olması gerektiğini belirten Abdi, ‘‘Şam’daki yeni Suriye hükümetinin Kürtler ve diğer halkları içermemesi durumunda bu durum kanlı bir iç savaşa götürür ve kimsenin kaderini tahmin edemeyeceği büyük bir kaosa sürükler” dedi. Saray rejiminin emperyalistlerle yürüttüğü trafiğin içerideki yansımaları ise henüz net değil. İç siyasette muhalefeti dizayn etmek isteyen rejim, Erdoğan’a ölene kadar başkanlık yolunu açmak isterken süreci bölgedeki gelişmeler ışığında ilerletecek. ABD’nin emperyalist planları çerçevesinde SDG’ye kol kanat germesi Saray’ın planlarının istediği gibi gitmediği sonucunu yaratırken AKP-MHP iktidar bloku cihatçı SMO güçleriyle alan tutmaya devam ediyor. Bu süre zarfında muhalefete sopa gösteren Saray rejimi diğer yandan Öcalan’ın da dahil olmasını istediği süreci hazırda bekletiyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un DEM Parti heyetinin Öcalan ile görüşme talebine verdiği ‘Günü ayarlamaya çalışıyoruz’ yanıtının cevabı da tüm bu görüşmeler ışığında belli olacak.

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‘NEDEN BURADA OLDUĞUMUZU ANLADINIZ MI’ AÇIKLAMASI

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye üzerinden muhalefeti hedef aldı. Suriye’deki operasyonları Esad’ın devrilmesi ile ilişkilendiren Erdoğan cihatçıların zaferini bir kez daha özgürleşme olarak adlandırdı. Erdoğan, “Şimdi gördünüz mü bizim niçin Suriye’de olduğumuzu, 13 yıl sonra Suriye yeniden özgürleşme yolunda ilk adımı attı” dedi. Destekledikleri SMO güçleri ile birlikte operasyonların devam edeceği sinyalini de veren Erdoğan, ‘‘Suriye’nin diğer kısımlarının terör örgütlerinden temizlenmesi için gerekeni yapacağız" diye konuştu. İsteyen herkesin ülkede kalabileceğini belirten Erdoğan, “Misafirlerimiz yavaş yavaş geri dönüş yoluna geçti. Burada kalmak isteyenlerin başımızın üzerinde yeri vardır” dedi.

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İSİM DEĞİŞİKLİĞİ BEKLENİYOR

HTŞ’nin Telegram üzerinden yaptığı açıklama ile hükümetin, Katar ve Türkiye’den Suriye’deki büyükelçiliklerini yeniden açacaklarına dair “doğrudan söz” aldığı belirtilmesi tartışma yarattı. Ankara’nın da terör örgütü olarak tanımladığı HTŞ’ye büyükelçilik atacağı iddiaları sonrası DW Türkçe’ye konuşan yetkililere göre geçici maslahatgüzar ile teknik olarak kesilmemiş olan ilişkiler kaldığı yerden devam ederken aynı zamanda HTŞ de hemen tanınmamış olacak.

Ankara’daki genel yaklaşım HTŞ’nin kendini lağvedip ismini değiştirmesinin ardından BM Güvenlik Konseyi’nin yeni bir karar çıkarmayarak yeni isim alacak olan yapıyı "terör örgütü" olarak ilan etmeyeceği yönünde. Aynı durumun Türkiye’nin listesi için de geçerli olması bekleniyor.

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İKTİDARIN SALDIRILARI SÜRÜYOR

DEM Parti, Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğlulları ve Tuncer Bakırhan, AB Delegasyonu ve aralarında ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Japonya gibi ülkeleren bulunduğu 31 ülkenin diplomatik temsilcileriyle Ankara’da bir araya geldi. Hatimoğulları, "Kürtlerin statüsü tanınmalıdır, diğer halklarla eşit yaşamalarına imkân tanınmalıdır” dedi.

Hatimoğulları, Alevilere yönelik saldırı ve katliam haberlerinin de DEM Parti’yi endişelendirdiğini ifade etti. A1 Ekim’den bu yana yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Bakırhan, ise bütün olumlu açıklamalara rağmen DEM Parti’ye ve belediyelerine yönelik saldırıların devam ettiğini söyledi. Bakırhan, Abdullah Öcalan’ın rolüne de işaret ederek, bu rolün MHP gibi en karşıt kesimler tarafından bile kabul edildiğini, bu yüzden tecridin bir an önce kaldırılması gerektiğini belirtti. Bakırhan, bütün ilgili çevrelerin, hem bölgede hem de Türkiye’de yaşanan gelişmelere evrensel demokrasi ve hukuk ilkeleri çerçevesinde yaklaşması gerektiğini söyledi.

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HTŞ İLE BULUŞMA KABUL EDİLEMEZ

Suriye’nin başkenti Şam’ı ziyaret eden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın, Heyet Tahrir El Şam’ın (HTŞ) lideri Muhammed el-Colani ile görüşmesine CHP’den tepki geldi. CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, “MİT Başkanının terör örgütü olarak kabul edilen HTŞ’nin lideri ile görüntü vermesi, Suriye’deki sorunları daha da büyütmeye yönelik bir girişimdir." ifadelerini kullandı. Kılınç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a “Suriye Şam’da Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın’ın bindiği makam aracı kime aittir? Kalın’ın içinde bulunduğu makam aracının Heyet Tahrir Şam örgütünün sözde lideri Ahmed Hüseyin El Şara tarafından kullanıldığına dair görüntüler doğru mudur? Doğru ise Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı’nı, hangi gerekçe ile ülkemizde resmen terör örgütleri listesinde bulunan bir örgütün liderinin kullandığı araca binmiştir?” sorularını sordu.