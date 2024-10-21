Ankara’nın tiyatro mevsimi başlıyor

BirGün / ANKARA

“Yaşanılabilir Bir Dünya İçin Sanat” anlayışı ile TAKSAV tarafından bu yıl 27’incisi düzenlenen Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali’nin programı açıklandı. Bu yıl yakın zamanda kaybettiğimiz usta tiyatro Sanatçısı Genco Erkal’ın anısına düzenlenen Fastival’in açılış töreninde Genco Erkal’ın kızı Ayşe Erkal da katılacak.

21 Kasım’da açılış töreni yapılacak olan Festival’de Onur Ödülü Usta Sanatçı Altan Erkekli’ye takdim edilecek. Emek Ödülü ise yıllarca Dostlar Tiyatrosu Müdürü olarak sahnelere hizmet vermiş olan Ahmet Kaya’ya verilecek.

Festival’in uzun seneler Danışma Kurulu’nda bulunan ve 2014 yılında hayatını kaybeden Sevda Şener adına verilen Tiyatro Yazarlığı Ödülü ise Oyun Yazarı Prof. Dr. Hasan Erkek’e verilecek.

21 Kasım 2024 Perşembe günü CerModern’de gerçekleştirilecek olan Açılış Töreni ile başlayacak olan 27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali’nde bu yıl Sırbistan, İran ve Azerbaycan’dan oyunlar ile Ankara, Bilecik, Bursa, Bolu, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Ordu ve Zonguldak’tan toplam 40 oyun sahne alacak.

Festival’de bu yıl 3 Belediye/Kent Tiyatrosu, 3 Üniversite Grubu ve 2 Çocuk oyunu yer alacak.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın desteği ile Uluslararası Tiyatro Festivali bu yıl ilk kez 5 oyun ile Keçiörenli sanatseverlerle buluşacak. Ünlü Tiyatro Sanatçıları Altan Erkekli ve Veysel Diker Ortadaki Oyun ile Usta oyuncu Mehmet Ulusoy, O Kız Buraya Gelecek oyunu ile Keçiören’de sahne alacak.

Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya ve Keçiören Belediyelerinin desteği ile 12 oyunun bileti festivalde ücretsiz olarak dağıtılacak.

FESTİVAL AÇILIŞ PROGRAMI

21 Kasım 2024 Perşembe

• Açılış Oyunu: Gülüm Pekcan / Dans Tiyatrosu

• Açılış Kokteyli: Murat Meriç ile Tiyatro Müzikleri Eşliğinde.

• Saat: 19.30

• Yer: CerModern

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PROGRAM

• Grubun adı: Dario Fo Deneysel Sahne

Oyunun Adı: Gotik Afrika

Tek Perde / 80 dakika / Korku - Gerilim

Yönetmen: Berkan Kaplan

Yazar: Reza de Wet

Metin Düzenleme: Dario Fo Deneysel Sahne

Uyarlayan: Dario Fo Deneysel Sahne

Oyuncu Kadrosu: Hanife Dere, İrem Doğa Solmaz, Samed Erinç, Emine Özge Yıldız

Tarih: 22 Kasım 2024 Cuma

Saat: 20.00

Yer: Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi Sahnesi

• Grubun adı: Tropikal Kapısı - İstanbul

Oyunun Adı: Tropikal Kapısı

Tek perde / 30 dakika

Oyunun Türü: Oto-kurmaca

Yazar - Yönetmen: Esme Madra – Büşra Albayrak

Oyuncu Kadrosu: Esme Madra – Büşra Albayrak

Tarih: 22 Kasım 2024 Cuma

Saat: 20.00

Yer: FADE Sahne

• Grubun adı: Flanör Tiyatro - Ankara

Oyunun adı: Mümkün Dünyalar

Tek Perde / 90 dakika

Oyunun Türü: Dram

Yönetmen: Cemil Cahit Selimoğlu

Yazar: Ülkü Oktay

Oyuncu Kadrosu: Özlem Millici, Orkide Çivicioğlu, Mahir Berkant Varol, Deniz Yıldırım

Tarih: 23 Kasım 2024 Cuma

Saat: 20.00

Yer: Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi

• Grubun Adı: TAKSAV Bursa Tiyatro Topluluğu

Oyunun Adı: Azizname

Tek Perde / 80 dakika

Oyunun Türü: Dramaturgi

Yönetmen: Esra Çobanoğlu

Yazar: Yücel Erten

Metin Düzenleme: Esra Çobanoğlu

Oyuncu Kadrosu: Seda Emre, Emel Çürükoğlu, Sonay Ömeroğlu, Meryem Yağız, Gülşen Yağız, Gökhan Yılmaz, Onur Mergen, Murat Düzenli

Tarih: 23 Kasım 2024 Cumartesi

Saat: 15.00

Yer: Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

• Grubun Adı: Tiyatro İklimler

Oyunun Adı: Bir İdam Mahkumunun Son Günü

Tek Perde / 65 Dakika /

Oyunun Türü: Politik-Drama

Yönetmen: Hasan Tanay

Yazar: Victor Hugo

Uyarlayan: Musa Öney

Oyuncu Kadrosu: Şenol Kaderoğlu, Musa Öney, Selin Ergeldi

Tarih: 23 Kasım 2024 Cumartesi

Saat: 20.00

Yer: Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

• Grup Adı: Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları

Oyun Adı: Pesti İzdivaç

Tek perde / 75 dakika

Yaş Sınırı: 13+

Oyunun Türü: Geleneksel Türk Tiyatrosu

Yazan Ve Yönetmen: Şevket Çetin

Yönetmen Yardımcısı: Azer Can Okutan

Dekor Tasarım: Emre Kaleci

Müzik: Türk Halk Müziği Toplulukları

Sahne Amiri: Taygun Özgül

Işık: Volkan Soylu

Ses: Abdullah Azzam Atalar

Kostüm: Sevgi Terlemez, Abdullah Uzun

Oyuncular: Azer Can Okutan, Özge Aydın, Mehtap Maman Çöklü, Serkan Yaşar, Şevket Çetin, Yeşim Uludağ, Serkan Kaya, Korhan Enis Yavuz, Fatma Öztekin, Hasan Erten

Tarih: 23 Kasım 2024 Cumartesi

Saat: 20.00

Yer: ABB Şehir Tiyatroları Gençlik Parkı Büyük Sahne

Ankara Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla ÜCRETSİZ

• Grubun Adı: Bolu Bölge Tiyatrosu

Oyunun Adı: Ferhunde Kalfa

Tek Perde / 70 dakika

Oyunun Türü: Dram

Yönetmen: Onur Yamak

Yazar: Halit Ziya Uşaklıgil

Metin Düzenleme: Onur Yamak – Bahar İrem Gencay

Uyarlayan: Onur Yamak

Oyuncu Kadrosu: Bahar İrem Gençay

Tarih: 23 Kasım 2024 Cumartesi

Saat: 20.00

Yer: DT 75. Yıl Sahnesi

• Grubun Adı: Mordem Sanat - Diyarbakır

Oyunun Adı: Masî Ji Kuçikan Natirsin (Balıklar Köpeklerden Korkmaz)

Tek Perde / 55 dakika

Oyunun Türü: Monodram-Tek Kişilik Oyun

Oyun Kürtçe dilinde oynanmaktadır.

Yönetmen: Keyhan Hüseynibachecek

Yazar: Şadî Emîrî

Metin Düzenleme: Şadî Emîrî

Uyarlayan: Şadî Emîrî

Oyuncu Kadrosu: Keyhan Hüseynibachecek

Tarih: 23 Kasım 2024 Cumartesi

Saat: 20.00

Yer: Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi Sahnesi

• Grubun adı: Nadir Sönmez - İstanbul

Oyunun Adı: Bro!

Tek Perde / 60 dakika / 13+

Oyunun Türü: Komedi - Dram

Yönetmen: Nadir Sönmez

Yazar: Nadir Sönmez

Oyuncu Kadrosu: Ulaş Akşit, Görkem Örskıran, Selin Hasar, Nadir Sönmez

Tarih: 24 Kasım 2024 Pazar

Saat: 20.00

Yer: FADE Sahne

• Grubun adı: Düşkapanı Sanat Merkezi

Oyunun Adı: O Kız Buraya Gelecek

2 Perde / 90 dakika / Komedi

Yaş Sınırı: 10+

Yönetmen: Omid Darvishi

Yazar: Evren Ersan

Oyuncu Kadrosu: Mehmet Ulusoy, Şenol Kaderoğlu, Sanaz Nazari, Ayça Kılınçer, Evren Ersan

Tarih: 24 Kasım 2024 Pazar

Saat: 20.00

Yer: Keçiören Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu

Keçiören Belediyesinin katkılarıyla ÜCRETSİZ

• Grubun adı: Veysel Diker Sanat

Oyunun Adı: Ortadaki Oyun

2 Perde / 120 dakika / Komedi

Yaş Sınırı: 6+

Yazan: Veysel Diker

Yöneten: Veysel Diker

Müzik: Özge Metin

Oyuncular: Altan Erkekli, Veysel Diker

Tarih: 25 Kasım 2024 Pazartesi

Saat: 20.00

Yer: DT Şinasi Sahnesi

• Grubun adı: Trak Tiyatro

Oyunun adı: Tac’ın Nöbetçileri

Tek Perde / 75 Dakika

Oyunun Türü: Karakomedi

Yönetmen: Hasan Özyürek

Yazar: Rajiv Joseph

Oyuncu Kadrosu: Fahrettin Esen, Sezer Sabuncu

Tarih: 25 Kasım 2024 Pazartesi

Saat: 20.00

Yer: ABB Şehir Tiyatroları Gençlik Parkı Büyük Sahne

Ankara Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla ÜCRETSİZ

• Grubun adı: Bu Yapım - İstanbul

Oyunun adı: Kutular

Tek Perde / 70 dakika

Oyunun Türü: Komedi

Yönetmen: Balım Kar - Semih Değirmenci

Yazar: Burcu Görek

Oyuncu Kadrosu: Burcu Görek, Dilara Gül, Ekrem Can Arslandağ

Tarih: 25 Kasım 2024 Pazartesi

Saat: 20.00

Yer: Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi

Çankaya Belediyesi’nin katkılarıyla ÜCRETSİZ

• Grubun adı: Azerbaycan Devlet Akademik Rus Dram Tiyatrosu

Oyunun adı: “Manken” (Kukla)

Tek Perde / 60 Dakika

Dil: Azerbaycan Türkçesi

Oyunun Türü: Monodrama

Yönetmen: Rzayeva Raulya Azerovna (Turkkan)

Yazar: Firuz Mustafa

Oyuncu Kadrosu: İmranova İnna Aleksandrovna, Sokolenko Milana Aleksandrovna

Tarih: 26 Kasım 2024 Salı

Saat: 20.00

Yer: ABB Şehir Tiyatroları Gençlik Parkı Büyük Sahne

Ankara Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla ÜCRETSİZ

• Grubun adı: BGST Tiyatro

Oyunun Adı: Kara Kutu

Tek perde / 80 dakika

Tür: Dram-komedi

Yönetmen: Mehmet Can Engül, İlker Ergün

Yazar: Maral Çankaya, Mehmet Can Engül, Günkut Güven

Oyuncu Kadrosu: Büşra Karpuz, Günkut Güven, İlker Ergün, Maral Çankaya

Tarih: 26 Kasım 2024 Salı

Saat: 20.00

Yer: Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi

• Grubun adı: kumPANya

Oyunun Adı: Acı

Tek Perde / 40 dakika

Oyunun Türü: Kukla, fiziksel tiyatro

Yönetmen: kumPANya

Yazar: Anton Çehov’un öyküsünden uyarlanmıştır.

Oyuncu Kadrosu: Merve Arslan, Gamze Tezbaşaran

Tarih: 26 Kasım 2024 Salı

Saat: 20.00

Yer: FADE Sahne

• Grubun adı: Veysel Diker Sanat

Oyunun Adı: Ortadaki Oyun

2 Perde / 120 dakika / Komedi

Yaş Sınırı: 6+

Yazan: Veysel Diker

Yöneten: Veysel Diker

Müzik: Özge Metin

Oyuncular: Altan Erkekli, Veysel Diker

Tarih: 26 Kasım 2024 Salı

Saat: 20.00

Yer: Keçiören Belediyesi Neşet Ertaş Kültür Ve Kongre Merkezi

Keçiören Belediyesinin katkılarıyla ÜCRETSİZ

• Grubun adı: Asmalı Sahne -İstanbul

Oyunun adı: Yalnız Bir Ruh: Hale Asaf

Tek Perde / 60 Dakika

Oyunun Türü : Dram

Yönetmen: Muharrem Uğurlu

Yazar: Petek Kırboğa Ciner

Oyuncu Kadrosu: Ceren Gül Şahin, Osman Ataseven, Can Güleryüz, Seda Keleş Inangü, Duygu Yavuz

Tarih: 27 Kasım 2024 Çarşamba

Saat: 20.00

Yer: Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi

• Grubun adı: Ayna Theater Group – İRAN

Oyunun Adı: Yumrukta Yalınayak Çıplak Kalp

Tek Perde / 85 Dakika

Dil: Azerbaycan Türkçesi

Tür: Trajedi-Komedi

Yazar: Alireza jalaly

Uyarlayan: Mirali Fotouhi /Alireza jalali

Oyuncu: Ebrahim Abbasalizadeh

Tarih: 27 Kasım 2024 Çarşamba

Saat: 20.00

Yer: FADE Sahne

• Grubun adı: Bozüyük Belediye Tiyatrosu

Oyunun adı: Kalbimdeki Pervane

Tek Perde / 30 dakika / Çocuk Oyunu

Yönetmen: Kıvanç Pehlivanoğlu

Yazar: İlknur Durmaz

Oyuncu Kadrosu: İlknur Durmaz

Tarih: 28 Kasım 2024 Perşembe

Saat: 13.00

Yer: Keçiören Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu

Keçören Belediyesinin katkılarıyla ÜCRETSİZ

• Grubun Adı: Tiyatro Mitos - İstanbul

Oyunun Adı: Yan Rol

Tek Perde / 70 Dakika / 7+

Oyunun Türü: Komedi

Yönetmen: Şenol Önder

Yazar: Deniz Madanoğlu

Oyuncu: Merve Polat

Tarih: 28 Kasım 2024 Perşembe

Saat: 20.00

Yer: Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi

Çankaya Belediyesi’nin katkılarıyla ÜCRETSİZ

• Grubun adı: Düşkapanı Sanat Merkezi

Oyunun Adı: O Kız Buraya Gelecek

2 Perde / 90 dakika / Komedi

Yaş Sınırı: 10+

Yönetmen: Omid Darvishi

Yazar: Evren Ersan

Oyuncu Kadrosu: Mehmet Ulusoy, Şenol Kaderoğlu, Sanaz Nazari, Ayça Kılınçer, Evren Ersan

Tarih:29 Kasım 2024 Cuma

Saat: 20.00

Yer: Düşkapanı Sanat Merkezi

• Grubun adı: Kulis Sanat Tiyatrosu (KST)

Oyunun adı: Romeo ve Juliet

2 Perde / 100 Dakika / Dram

Yönetmen: Serkan Melikoğlu

Yazar: William Shakespeare

Metin Düzenleme: Serkan Melikoğlu

Uyarlayan: Serkan Melikoğlu

Oyuncu Kadrosu: Ege Tolga, Aylin Kübra Çevik, Zeynep Özge Çetin, Emre Dirican, Emre Kaymak, Efe Yiğit Eliyazıcı, M. Haldun Şenocak, Oğuzhan, Volkan Çendik, Eylül Gökdemir, Alperen Çırpan, Yağız Akduman

Tarih: 29 Kasım 2024 Cuma

Saat: 20.00

Yer: Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi / Eryaman

• Grubun adı: Tiyatro Arın – Zonguldak

Oyunun Adı: Göçük Mehmet’le Bacaağzı Sohbetleri

Tek Perde / 75 dakika

Oyunun Türü: Komedi

Yazar - Yönetmen: Fahri Bozbaş

Oyuncu Kadrosu: Fahri Bozbaş

Tarih: 29 Kasım 2024 Cuma

Saat: 20.00

Yer: DT 75. Yıl Sahnesi

• Grubun Adı: Ankara Gençlik Operası

Oyunun Adı: L’uomo e La Donna

Tek Perde / 50 dakika / kolaj komik opera

Yönetmen: Efe Erol

Yazar: Wolfgang Amadeus Mozart

Metin Düzenleme: Lorenzo Da Ponte

Uyarlayan: Onat Kıraç

Oyuncu Kadrosu: Ege Dinler, Atacan Özdemir, Onat Kıraç, Aybüke Sena Aydın, Eftelya Sıla Aydın, Zeynep Beyza Turan, Elif Karakurt, Ali Cansev İren, Serenay Sorgeç

Tarih: 30 Kasım 2024 Cumartesi

Saat: 15.00

Yer: Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

• Grubun adı: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Tiyatro Topluluğu (İMOT)

Oyunun Adı: PALTO (Bir Devlet Masalı)

Tek perde / 80 dakika

Oyunun Türü: Kara Güldürü, Parodi

Yönetmen: Oksal Güracar

Yazar: Nikolay Gogol

Metin Düzenleme: Oksal Güracar

Uyarlayan: Oksal Güracar

Dekor-Kostüm: Duygu Aktuna

Oyuncu Kadrosu: Burak Bağış, Yıldız Dide Karsavuranoğlu, Zeynep Bayrak, Burak Özdemirci, Gizem Odacı, Ömer Kotluk, Ahmet Başkut, Sümeyye Şimşek, Cengiz Kutay Sönmez, Emir Can Mollahüseyinoğlu, İ. Kaan Billur, Faruk Özkan, Doğukan Atabay, Sufyan Göken

Tarih: 30 Kasım 2024 Cumartesi

Saat: 20.00

Yer: Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

• Grubun adı: Academic Theatre - Sırbistan

Oyunun Adı: “Samica“ (”Yalnız")

Tek perde / 65 dakika

Oyun dili: İngilizce (Türkçe üst yazılı oynanacaktır)

Oyunun Türü: Sosyal Drama

Yönetmen: Karya Öztürk, Sena Kapkiner

Yazar: Milana Depolo

Uyarlayan: Milan Cerović

Oyuncular: Tamara Bardak, Snežana Erić, Ljubica Ikić, Aleksandra Aobradović

Tarih: 30 Kasım 2024 Cumartesi

Saat: 15.00

Yer: ABB Şehir Tiyatroları Gençlik Parkı Büyük Sahne

• Grubun Adı: Tiyatro Kavuk

Oyunun Adı: Çapkının Düşü

Tek Perde / 80 dakika / Komedi

Yönetmen: Onur Erbilen

Yazar: Onur Erbilen

Oyuncu Kadrosu: Ozan Çobanoğlu, Serdar Yeğin

Tarih: 30 Kasım 2024 Cumartesi

Saat: 20.00

Yer: ABB Şehir Tiyatroları Gençlik Parkı Büyük Sahne

Ankara Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla ÜCRETSİZ

• Grubun adı: Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları

Oyunun Adı: Molière Efendi

Tek Perde / 70 dakika

Oyunun Türü: Komedi

Yönetmen: Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları

Yazar: Aysel Yıldırım, İlker Yasin Keskin

Uyarlayan: Zeynep Nur Demirağ, Cansel Kademli, Mehmet Can Engül

Oyuncu Kadrosu: Abdullah Ayvat, A. Gediz Karcı, Alara Aşkın, Arzum Ertik, Aslı Kökpınar, Atanur Orhan Özgen, Ayça Zeynep Aslan, Ayşe Sude Kaldırımcı, Beste Yılmaz, Duru Geriş, Ece Çakıroğlu, Elif Naz Öksüz, Elif Sustam, Emir Türk, Enes Başoğlu, Faruk Özgür , Gülse Şişek, Gülsima Uyanık, Hasan Başaran, Mehmet Buğra Ünal, Melis Şahin, Müberra Çoban, Nilay Başaran, Nisa Yaşar, Nurten İrem Acar, Oğuzhan Yalınay, Pelin Metin, Semih Yaroğlu, Sena Deligöz, Sena Özpınar, Sibel Dağaşan, Utkan Utku, Utku Lüleci, Y. Kağan Çakan, Yağmur Urhan, Yusuf Kaya, Zeynep Meriç

Oyunun Konusu:

Tarih: 30 Kasım 2024 Cumartesi

Saat: 20.00

Yer: Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi / Eryaman

• Grubun Adı: Oksijen Tiyatro

Oyunun Adı: Kuvayi Milliye Kadınları

Tek Perde / 75 Dk. / Tarihi dram

Yönetmen: Nurgül Çoluk

Yazar: Nezihe Araz

Oyuncu Kadrosu : Gülperi Taştemel, Gülbahar Karaman Gülle - Hülya Alan - Emine Kaymak - Selvi Baharoğlu - Sevinç Erol - Özgün Öke Özmen, Fahriye Gümüşkaya

Tarih: 30 Kasım 2024 Cumartesi

Saat: 20.00

Yer: Keçiören Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi

Keçiören Belediyesinin katkılarıyla ÜCRETSİZ

• Grubun Adı: Düşler Sahnesi Sanat Topluluğu - Erciyes Üniversitesi / Kayseri

Oyunun Adı: Yalancı Aranıyor

2 Perde / 90 Dk. / Komedi

Yönetmen: Mustafa Özer

Yazar: Dimitri Psathas

Metin Düzenleme: Mustafa Özer

Uyarlayan: Hakan Faik Erdem

Oyuncu Kadrosu: Kasım Yeşilyurt, Mustafa Özer, Tuğçe Erden, Sümeyye Tunç, İffet Çelik, Hakan Faik Erdem, Gülşah Bal, Arda Burkay Soydan, Metehan Gül, Rumeysa Yazıcı, Zeyd Çetin, Serkan Temizer, Elveda Çise

Tarih: 30 Kasım 2024 Cumartesi

Saat: 20.00

Yer: DT 75. Yıl Sahnesi

• Grubun adı: Düşkapanı Sahne

Oyunun adı: Hacivat Karagöz Tiyatro Oyunu

Yazan-Yöneten: Evren Ersan

Ses-Işık: Alper Cihan Sözen

Oyuncular: Hasan Tanay, İsmail Fidan, Evren Ersan

Yaş sınırı: 4-11 Yaş Aralığı

Süre: 40 Dakika

Tarih: 1 Aralık 2024 Pazar

Saat: 13.00

Yer: Keçiören Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu

Keçiören Belediyesinin katkılarıyla ÜCRETSİZ

• Grubun adı: Tiyatro Akademi Topluluğu

Oyunun Adı: Japon Kuklası

Tek perde / 45 dakika

Oyunun Türü: Trajik Komedi

Yönetmen: Karya Öztürk, Sena Kapkiner

Yazar: Dario Fo, Franca Rame

Metin Düzenleme: Egemen Berköz

Oyuncu Kadrosu: Alperen Taha Varol, Aylin Güzel, Berfin Gül Özübal, Berke Kala, Beyza Sude Çetin, Deniz Yelken, Dilara Özmen, Eren Debreli, Koray Karaçalı, Koray Tan, Melike Çisil Kaya, Nazlı Akan, Taner Akgül

Tarih: 1 Aralık 2024 Pazar

Saat: 15.00

Yer: Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

• Grubun Adı: Mülkiye Sahnesi

Oyunun Adı: Tesadüf

Tek Perde / 70 dakika / Komedi

Yönetmen: Özlem Alioğlu Türker

Yazar: Özlem Alioğlu Türker

Oyuncu Kadrosu: Yağız Güler, Duygu Biçer, Baha Yılmazer, Gonca Kürüm, Gülay Aydın, Taha Dinler

Tarih: 1 Aralık 2024 Pazar

Saat: 20.00

Yer: Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

• Grubun adı: SÜT Sahne

Oyunun Adı: Döngel Pansiyon

105 Dakika / Komedi

Yaş Sınırı: 9+

Yazan: Georges Feydeau

Çeviren: Gonca Sude Kıvrak

Uyarlayan ve Yöneten: Tamer Yılmaz

Tarih: 1 Aralık 2024 Pazar

Saat: 20.00

Yer: Nergiz Kültür ve Gösteri Merkezi

• Grubun adı: Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu

Oyunun Adı: Kral Ölüyor

2 Perde / 105 dakika / 13+

Oyunun Türü: Absürd

Yönetmen: Onur Erdoğan

Yazar: Eugene Ionesco

Çevirmen: Fikret Adil

Oyuncu Kadrosu: Murat Niyazi Emre, Jülide Kara, Öykü Dağdeviren, Tilbe Taşlı, Can Kurşunlu, Aytekin Turgutlu

Tarih: 2 Aralık 2024 Pazartesi

Saat: 20.00

Yer: ABB Şehir Tiyatroları Gençlik Parkı Büyük Sahne

• Oyunun Adı: RULET - Kayseri

Tek Perde / 70 dakika

Oyunun Türü: Dram

Yönetmen: Oğulcan Okan Tural

Yazar: Kosta Kortidis

Oyuncu Kadrosu: Metin Yılmaz, Ersen Ocak, Oğulcan Okan TuralFormun Üstü

Tarih: 2 Aralık 2024 Pazartesi

Saat: 20.00

Yer: FARABİ Sahnesi

• Grubun adı: Ga Kolektif

Oyunun adı: Köprüden Önce Son Çıkış

Tek Perde / 55 dakika / kara komedi

Yönetmen: Yaren Özkoca, Mine Yıldız, Yağmur Güçlü

Yazar: Yaren Özkoca, Mine Yıldız, Yağmur Güçlü

Metin Düzenleme: Yaren Özkoca, Mine Yıldız, Yağmur Güçlü

Uyarlayan: Yaren Özkoca, Mine Yıldız, Yağmur Güçlü

Oyuncu Kadrosu: Yaren Özkoca, Mine Yıldız, Yağmur Güçlü

Tarih: 2 Aralık 2024 Pazartesi

Saat: 20.00

Yer: Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Sahnesi

• Grubun adı: Arçura

Oyunun Adı: Abdullah, Konuş!

Tek perde / 60 dakika / Komedi/Dram

Yönetmen: Çınar Taşdemir

Yazar: Ahmet Hamdi Tanpınar

Metin Düzenleme: Pelin Temur, Çınar Taşdemir

Uyarlayan: Sümeyye Özbay

Oyuncu Kadrosu: Alperen Abdullah Türkekul

Tarih: 2 Aralık 2024 Pazartesi

Saat: 20.00

Yer: FADE Sahne