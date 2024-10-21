Ankara’nın tiyatro mevsimi başlıyor
Bu yıl usta sanatçı Genco Erkal’ın anısına düzenlenen Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali’nin programı açıklandı. Yurtiçi ve yurtdışından gelen grupların sergileyeceği toplam 40 oyun Ankara’nın çeşitli sahnelerinde izleyici ile buluşacak.
BirGün / ANKARA
“Yaşanılabilir Bir Dünya İçin Sanat” anlayışı ile TAKSAV tarafından bu yıl 27’incisi düzenlenen Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali’nin programı açıklandı. Bu yıl yakın zamanda kaybettiğimiz usta tiyatro Sanatçısı Genco Erkal’ın anısına düzenlenen Fastival’in açılış töreninde Genco Erkal’ın kızı Ayşe Erkal da katılacak.
21 Kasım’da açılış töreni yapılacak olan Festival’de Onur Ödülü Usta Sanatçı Altan Erkekli’ye takdim edilecek. Emek Ödülü ise yıllarca Dostlar Tiyatrosu Müdürü olarak sahnelere hizmet vermiş olan Ahmet Kaya’ya verilecek.
Festival’in uzun seneler Danışma Kurulu’nda bulunan ve 2014 yılında hayatını kaybeden Sevda Şener adına verilen Tiyatro Yazarlığı Ödülü ise Oyun Yazarı Prof. Dr. Hasan Erkek’e verilecek.
21 Kasım 2024 Perşembe günü CerModern’de gerçekleştirilecek olan Açılış Töreni ile başlayacak olan 27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali’nde bu yıl Sırbistan, İran ve Azerbaycan’dan oyunlar ile Ankara, Bilecik, Bursa, Bolu, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Ordu ve Zonguldak’tan toplam 40 oyun sahne alacak.
Festival’de bu yıl 3 Belediye/Kent Tiyatrosu, 3 Üniversite Grubu ve 2 Çocuk oyunu yer alacak.
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın desteği ile Uluslararası Tiyatro Festivali bu yıl ilk kez 5 oyun ile Keçiörenli sanatseverlerle buluşacak. Ünlü Tiyatro Sanatçıları Altan Erkekli ve Veysel Diker Ortadaki Oyun ile Usta oyuncu Mehmet Ulusoy, O Kız Buraya Gelecek oyunu ile Keçiören’de sahne alacak.
Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya ve Keçiören Belediyelerinin desteği ile 12 oyunun bileti festivalde ücretsiz olarak dağıtılacak.
FESTİVAL AÇILIŞ PROGRAMI
21 Kasım 2024 Perşembe
• Açılış Oyunu: Gülüm Pekcan / Dans Tiyatrosu
• Açılış Kokteyli: Murat Meriç ile Tiyatro Müzikleri Eşliğinde.
• Saat: 19.30
• Yer: CerModern
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PROGRAM
• Grubun adı: Dario Fo Deneysel Sahne
Oyunun Adı: Gotik Afrika
Tek Perde / 80 dakika / Korku - Gerilim
Yönetmen: Berkan Kaplan
Yazar: Reza de Wet
Metin Düzenleme: Dario Fo Deneysel Sahne
Uyarlayan: Dario Fo Deneysel Sahne
Oyuncu Kadrosu: Hanife Dere, İrem Doğa Solmaz, Samed Erinç, Emine Özge Yıldız
Tarih: 22 Kasım 2024 Cuma
Saat: 20.00
Yer: Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi Sahnesi
• Grubun adı: Tropikal Kapısı - İstanbul
Oyunun Adı: Tropikal Kapısı
Tek perde / 30 dakika
Oyunun Türü: Oto-kurmaca
Yazar - Yönetmen: Esme Madra – Büşra Albayrak
Oyuncu Kadrosu: Esme Madra – Büşra Albayrak
Tarih: 22 Kasım 2024 Cuma
Saat: 20.00
Yer: FADE Sahne
• Grubun adı: Flanör Tiyatro - Ankara
Oyunun adı: Mümkün Dünyalar
Tek Perde / 90 dakika
Oyunun Türü: Dram
Yönetmen: Cemil Cahit Selimoğlu
Yazar: Ülkü Oktay
Oyuncu Kadrosu: Özlem Millici, Orkide Çivicioğlu, Mahir Berkant Varol, Deniz Yıldırım
Tarih: 23 Kasım 2024 Cuma
Saat: 20.00
Yer: Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi
• Grubun Adı: TAKSAV Bursa Tiyatro Topluluğu
Oyunun Adı: Azizname
Tek Perde / 80 dakika
Oyunun Türü: Dramaturgi
Yönetmen: Esra Çobanoğlu
Yazar: Yücel Erten
Metin Düzenleme: Esra Çobanoğlu
Oyuncu Kadrosu: Seda Emre, Emel Çürükoğlu, Sonay Ömeroğlu, Meryem Yağız, Gülşen Yağız, Gökhan Yılmaz, Onur Mergen, Murat Düzenli
Tarih: 23 Kasım 2024 Cumartesi
Saat: 15.00
Yer: Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi
• Grubun Adı: Tiyatro İklimler
Oyunun Adı: Bir İdam Mahkumunun Son Günü
Tek Perde / 65 Dakika /
Oyunun Türü: Politik-Drama
Yönetmen: Hasan Tanay
Yazar: Victor Hugo
Uyarlayan: Musa Öney
Oyuncu Kadrosu: Şenol Kaderoğlu, Musa Öney, Selin Ergeldi
Tarih: 23 Kasım 2024 Cumartesi
Saat: 20.00
Yer: Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi
• Grup Adı: Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
Oyun Adı: Pesti İzdivaç
Tek perde / 75 dakika
Yaş Sınırı: 13+
Oyunun Türü: Geleneksel Türk Tiyatrosu
Yazan Ve Yönetmen: Şevket Çetin
Yönetmen Yardımcısı: Azer Can Okutan
Dekor Tasarım: Emre Kaleci
Müzik: Türk Halk Müziği Toplulukları
Sahne Amiri: Taygun Özgül
Işık: Volkan Soylu
Ses: Abdullah Azzam Atalar
Kostüm: Sevgi Terlemez, Abdullah Uzun
Oyuncular: Azer Can Okutan, Özge Aydın, Mehtap Maman Çöklü, Serkan Yaşar, Şevket Çetin, Yeşim Uludağ, Serkan Kaya, Korhan Enis Yavuz, Fatma Öztekin, Hasan Erten
Tarih: 23 Kasım 2024 Cumartesi
Saat: 20.00
Yer: ABB Şehir Tiyatroları Gençlik Parkı Büyük Sahne
Ankara Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla ÜCRETSİZ
• Grubun Adı: Bolu Bölge Tiyatrosu
Oyunun Adı: Ferhunde Kalfa
Tek Perde / 70 dakika
Oyunun Türü: Dram
Yönetmen: Onur Yamak
Yazar: Halit Ziya Uşaklıgil
Metin Düzenleme: Onur Yamak – Bahar İrem Gencay
Uyarlayan: Onur Yamak
Oyuncu Kadrosu: Bahar İrem Gençay
Tarih: 23 Kasım 2024 Cumartesi
Saat: 20.00
Yer: DT 75. Yıl Sahnesi
• Grubun Adı: Mordem Sanat - Diyarbakır
Oyunun Adı: Masî Ji Kuçikan Natirsin (Balıklar Köpeklerden Korkmaz)
Tek Perde / 55 dakika
Oyunun Türü: Monodram-Tek Kişilik Oyun
Oyun Kürtçe dilinde oynanmaktadır.
Yönetmen: Keyhan Hüseynibachecek
Yazar: Şadî Emîrî
Metin Düzenleme: Şadî Emîrî
Uyarlayan: Şadî Emîrî
Oyuncu Kadrosu: Keyhan Hüseynibachecek
Tarih: 23 Kasım 2024 Cumartesi
Saat: 20.00
Yer: Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi Sahnesi
• Grubun adı: Nadir Sönmez - İstanbul
Oyunun Adı: Bro!
Tek Perde / 60 dakika / 13+
Oyunun Türü: Komedi - Dram
Yönetmen: Nadir Sönmez
Yazar: Nadir Sönmez
Oyuncu Kadrosu: Ulaş Akşit, Görkem Örskıran, Selin Hasar, Nadir Sönmez
Tarih: 24 Kasım 2024 Pazar
Saat: 20.00
Yer: FADE Sahne
• Grubun adı: Düşkapanı Sanat Merkezi
Oyunun Adı: O Kız Buraya Gelecek
2 Perde / 90 dakika / Komedi
Yaş Sınırı: 10+
Yönetmen: Omid Darvishi
Yazar: Evren Ersan
Oyuncu Kadrosu: Mehmet Ulusoy, Şenol Kaderoğlu, Sanaz Nazari, Ayça Kılınçer, Evren Ersan
Tarih: 24 Kasım 2024 Pazar
Saat: 20.00
Yer: Keçiören Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu
Keçiören Belediyesinin katkılarıyla ÜCRETSİZ
• Grubun adı: Veysel Diker Sanat
Oyunun Adı: Ortadaki Oyun
2 Perde / 120 dakika / Komedi
Yaş Sınırı: 6+
Yazan: Veysel Diker
Yöneten: Veysel Diker
Müzik: Özge Metin
Oyuncular: Altan Erkekli, Veysel Diker
Tarih: 25 Kasım 2024 Pazartesi
Saat: 20.00
Yer: DT Şinasi Sahnesi
• Grubun adı: Trak Tiyatro
Oyunun adı: Tac’ın Nöbetçileri
Tek Perde / 75 Dakika
Oyunun Türü: Karakomedi
Yönetmen: Hasan Özyürek
Yazar: Rajiv Joseph
Oyuncu Kadrosu: Fahrettin Esen, Sezer Sabuncu
Tarih: 25 Kasım 2024 Pazartesi
Saat: 20.00
Yer: ABB Şehir Tiyatroları Gençlik Parkı Büyük Sahne
Ankara Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla ÜCRETSİZ
• Grubun adı: Bu Yapım - İstanbul
Oyunun adı: Kutular
Tek Perde / 70 dakika
Oyunun Türü: Komedi
Yönetmen: Balım Kar - Semih Değirmenci
Yazar: Burcu Görek
Oyuncu Kadrosu: Burcu Görek, Dilara Gül, Ekrem Can Arslandağ
Tarih: 25 Kasım 2024 Pazartesi
Saat: 20.00
Yer: Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi
Çankaya Belediyesi’nin katkılarıyla ÜCRETSİZ
• Grubun adı: Azerbaycan Devlet Akademik Rus Dram Tiyatrosu
Oyunun adı: “Manken” (Kukla)
Tek Perde / 60 Dakika
Dil: Azerbaycan Türkçesi
Oyunun Türü: Monodrama
Yönetmen: Rzayeva Raulya Azerovna (Turkkan)
Yazar: Firuz Mustafa
Oyuncu Kadrosu: İmranova İnna Aleksandrovna, Sokolenko Milana Aleksandrovna
Tarih: 26 Kasım 2024 Salı
Saat: 20.00
Yer: ABB Şehir Tiyatroları Gençlik Parkı Büyük Sahne
Ankara Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla ÜCRETSİZ
• Grubun adı: BGST Tiyatro
Oyunun Adı: Kara Kutu
Tek perde / 80 dakika
Tür: Dram-komedi
Yönetmen: Mehmet Can Engül, İlker Ergün
Yazar: Maral Çankaya, Mehmet Can Engül, Günkut Güven
Oyuncu Kadrosu: Büşra Karpuz, Günkut Güven, İlker Ergün, Maral Çankaya
Tarih: 26 Kasım 2024 Salı
Saat: 20.00
Yer: Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi
• Grubun adı: kumPANya
Oyunun Adı: Acı
Tek Perde / 40 dakika
Oyunun Türü: Kukla, fiziksel tiyatro
Yönetmen: kumPANya
Yazar: Anton Çehov’un öyküsünden uyarlanmıştır.
Oyuncu Kadrosu: Merve Arslan, Gamze Tezbaşaran
Tarih: 26 Kasım 2024 Salı
Saat: 20.00
Yer: FADE Sahne
• Grubun adı: Veysel Diker Sanat
Oyunun Adı: Ortadaki Oyun
2 Perde / 120 dakika / Komedi
Yaş Sınırı: 6+
Yazan: Veysel Diker
Yöneten: Veysel Diker
Müzik: Özge Metin
Oyuncular: Altan Erkekli, Veysel Diker
Tarih: 26 Kasım 2024 Salı
Saat: 20.00
Yer: Keçiören Belediyesi Neşet Ertaş Kültür Ve Kongre Merkezi
Keçiören Belediyesinin katkılarıyla ÜCRETSİZ
• Grubun adı: Asmalı Sahne -İstanbul
Oyunun adı: Yalnız Bir Ruh: Hale Asaf
Tek Perde / 60 Dakika
Oyunun Türü : Dram
Yönetmen: Muharrem Uğurlu
Yazar: Petek Kırboğa Ciner
Oyuncu Kadrosu: Ceren Gül Şahin, Osman Ataseven, Can Güleryüz, Seda Keleş Inangü, Duygu Yavuz
Tarih: 27 Kasım 2024 Çarşamba
Saat: 20.00
Yer: Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi
• Grubun adı: Ayna Theater Group – İRAN
Oyunun Adı: Yumrukta Yalınayak Çıplak Kalp
Tek Perde / 85 Dakika
Dil: Azerbaycan Türkçesi
Tür: Trajedi-Komedi
Yazar: Alireza jalaly
Uyarlayan: Mirali Fotouhi /Alireza jalali
Oyuncu: Ebrahim Abbasalizadeh
Tarih: 27 Kasım 2024 Çarşamba
Saat: 20.00
Yer: FADE Sahne
• Grubun adı: Bozüyük Belediye Tiyatrosu
Oyunun adı: Kalbimdeki Pervane
Tek Perde / 30 dakika / Çocuk Oyunu
Yönetmen: Kıvanç Pehlivanoğlu
Yazar: İlknur Durmaz
Oyuncu Kadrosu: İlknur Durmaz
Tarih: 28 Kasım 2024 Perşembe
Saat: 13.00
Yer: Keçiören Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu
Keçören Belediyesinin katkılarıyla ÜCRETSİZ
• Grubun Adı: Tiyatro Mitos - İstanbul
Oyunun Adı: Yan Rol
Tek Perde / 70 Dakika / 7+
Oyunun Türü: Komedi
Yönetmen: Şenol Önder
Yazar: Deniz Madanoğlu
Oyuncu: Merve Polat
Tarih: 28 Kasım 2024 Perşembe
Saat: 20.00
Yer: Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi
Çankaya Belediyesi’nin katkılarıyla ÜCRETSİZ
• Grubun adı: Düşkapanı Sanat Merkezi
Oyunun Adı: O Kız Buraya Gelecek
2 Perde / 90 dakika / Komedi
Yaş Sınırı: 10+
Yönetmen: Omid Darvishi
Yazar: Evren Ersan
Oyuncu Kadrosu: Mehmet Ulusoy, Şenol Kaderoğlu, Sanaz Nazari, Ayça Kılınçer, Evren Ersan
Tarih:29 Kasım 2024 Cuma
Saat: 20.00
Yer: Düşkapanı Sanat Merkezi
• Grubun adı: Kulis Sanat Tiyatrosu (KST)
Oyunun adı: Romeo ve Juliet
2 Perde / 100 Dakika / Dram
Yönetmen: Serkan Melikoğlu
Yazar: William Shakespeare
Metin Düzenleme: Serkan Melikoğlu
Uyarlayan: Serkan Melikoğlu
Oyuncu Kadrosu: Ege Tolga, Aylin Kübra Çevik, Zeynep Özge Çetin, Emre Dirican, Emre Kaymak, Efe Yiğit Eliyazıcı, M. Haldun Şenocak, Oğuzhan, Volkan Çendik, Eylül Gökdemir, Alperen Çırpan, Yağız Akduman
Tarih: 29 Kasım 2024 Cuma
Saat: 20.00
Yer: Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi / Eryaman
• Grubun adı: Tiyatro Arın – Zonguldak
Oyunun Adı: Göçük Mehmet’le Bacaağzı Sohbetleri
Tek Perde / 75 dakika
Oyunun Türü: Komedi
Yazar - Yönetmen: Fahri Bozbaş
Oyuncu Kadrosu: Fahri Bozbaş
Tarih: 29 Kasım 2024 Cuma
Saat: 20.00
Yer: DT 75. Yıl Sahnesi
• Grubun Adı: Ankara Gençlik Operası
Oyunun Adı: L’uomo e La Donna
Tek Perde / 50 dakika / kolaj komik opera
Yönetmen: Efe Erol
Yazar: Wolfgang Amadeus Mozart
Metin Düzenleme: Lorenzo Da Ponte
Uyarlayan: Onat Kıraç
Oyuncu Kadrosu: Ege Dinler, Atacan Özdemir, Onat Kıraç, Aybüke Sena Aydın, Eftelya Sıla Aydın, Zeynep Beyza Turan, Elif Karakurt, Ali Cansev İren, Serenay Sorgeç
Tarih: 30 Kasım 2024 Cumartesi
Saat: 15.00
Yer: Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi
• Grubun adı: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Tiyatro Topluluğu (İMOT)
Oyunun Adı: PALTO (Bir Devlet Masalı)
Tek perde / 80 dakika
Oyunun Türü: Kara Güldürü, Parodi
Yönetmen: Oksal Güracar
Yazar: Nikolay Gogol
Metin Düzenleme: Oksal Güracar
Uyarlayan: Oksal Güracar
Dekor-Kostüm: Duygu Aktuna
Oyuncu Kadrosu: Burak Bağış, Yıldız Dide Karsavuranoğlu, Zeynep Bayrak, Burak Özdemirci, Gizem Odacı, Ömer Kotluk, Ahmet Başkut, Sümeyye Şimşek, Cengiz Kutay Sönmez, Emir Can Mollahüseyinoğlu, İ. Kaan Billur, Faruk Özkan, Doğukan Atabay, Sufyan Göken
Tarih: 30 Kasım 2024 Cumartesi
Saat: 20.00
Yer: Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi
• Grubun adı: Academic Theatre - Sırbistan
Oyunun Adı: “Samica“ (”Yalnız")
Tek perde / 65 dakika
Oyun dili: İngilizce (Türkçe üst yazılı oynanacaktır)
Oyunun Türü: Sosyal Drama
Yönetmen: Karya Öztürk, Sena Kapkiner
Yazar: Milana Depolo
Uyarlayan: Milan Cerović
Oyuncular: Tamara Bardak, Snežana Erić, Ljubica Ikić, Aleksandra Aobradović
Tarih: 30 Kasım 2024 Cumartesi
Saat: 15.00
Yer: ABB Şehir Tiyatroları Gençlik Parkı Büyük Sahne
• Grubun Adı: Tiyatro Kavuk
Oyunun Adı: Çapkının Düşü
Tek Perde / 80 dakika / Komedi
Yönetmen: Onur Erbilen
Yazar: Onur Erbilen
Oyuncu Kadrosu: Ozan Çobanoğlu, Serdar Yeğin
Tarih: 30 Kasım 2024 Cumartesi
Saat: 20.00
Yer: ABB Şehir Tiyatroları Gençlik Parkı Büyük Sahne
Ankara Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla ÜCRETSİZ
• Grubun adı: Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları
Oyunun Adı: Molière Efendi
Tek Perde / 70 dakika
Oyunun Türü: Komedi
Yönetmen: Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları
Yazar: Aysel Yıldırım, İlker Yasin Keskin
Uyarlayan: Zeynep Nur Demirağ, Cansel Kademli, Mehmet Can Engül
Oyuncu Kadrosu: Abdullah Ayvat, A. Gediz Karcı, Alara Aşkın, Arzum Ertik, Aslı Kökpınar, Atanur Orhan Özgen, Ayça Zeynep Aslan, Ayşe Sude Kaldırımcı, Beste Yılmaz, Duru Geriş, Ece Çakıroğlu, Elif Naz Öksüz, Elif Sustam, Emir Türk, Enes Başoğlu, Faruk Özgür , Gülse Şişek, Gülsima Uyanık, Hasan Başaran, Mehmet Buğra Ünal, Melis Şahin, Müberra Çoban, Nilay Başaran, Nisa Yaşar, Nurten İrem Acar, Oğuzhan Yalınay, Pelin Metin, Semih Yaroğlu, Sena Deligöz, Sena Özpınar, Sibel Dağaşan, Utkan Utku, Utku Lüleci, Y. Kağan Çakan, Yağmur Urhan, Yusuf Kaya, Zeynep Meriç
Oyunun Konusu:
Tarih: 30 Kasım 2024 Cumartesi
Saat: 20.00
Yer: Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi / Eryaman
• Grubun Adı: Oksijen Tiyatro
Oyunun Adı: Kuvayi Milliye Kadınları
Tek Perde / 75 Dk. / Tarihi dram
Yönetmen: Nurgül Çoluk
Yazar: Nezihe Araz
Oyuncu Kadrosu : Gülperi Taştemel, Gülbahar Karaman Gülle - Hülya Alan - Emine Kaymak - Selvi Baharoğlu - Sevinç Erol - Özgün Öke Özmen, Fahriye Gümüşkaya
Tarih: 30 Kasım 2024 Cumartesi
Saat: 20.00
Yer: Keçiören Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi
Keçiören Belediyesinin katkılarıyla ÜCRETSİZ
• Grubun Adı: Düşler Sahnesi Sanat Topluluğu - Erciyes Üniversitesi / Kayseri
Oyunun Adı: Yalancı Aranıyor
2 Perde / 90 Dk. / Komedi
Yönetmen: Mustafa Özer
Yazar: Dimitri Psathas
Metin Düzenleme: Mustafa Özer
Uyarlayan: Hakan Faik Erdem
Oyuncu Kadrosu: Kasım Yeşilyurt, Mustafa Özer, Tuğçe Erden, Sümeyye Tunç, İffet Çelik, Hakan Faik Erdem, Gülşah Bal, Arda Burkay Soydan, Metehan Gül, Rumeysa Yazıcı, Zeyd Çetin, Serkan Temizer, Elveda Çise
Tarih: 30 Kasım 2024 Cumartesi
Saat: 20.00
Yer: DT 75. Yıl Sahnesi
• Grubun adı: Düşkapanı Sahne
Oyunun adı: Hacivat Karagöz Tiyatro Oyunu
Yazan-Yöneten: Evren Ersan
Ses-Işık: Alper Cihan Sözen
Oyuncular: Hasan Tanay, İsmail Fidan, Evren Ersan
Yaş sınırı: 4-11 Yaş Aralığı
Süre: 40 Dakika
Tarih: 1 Aralık 2024 Pazar
Saat: 13.00
Yer: Keçiören Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu
Keçiören Belediyesinin katkılarıyla ÜCRETSİZ
• Grubun adı: Tiyatro Akademi Topluluğu
Oyunun Adı: Japon Kuklası
Tek perde / 45 dakika
Oyunun Türü: Trajik Komedi
Yönetmen: Karya Öztürk, Sena Kapkiner
Yazar: Dario Fo, Franca Rame
Metin Düzenleme: Egemen Berköz
Oyuncu Kadrosu: Alperen Taha Varol, Aylin Güzel, Berfin Gül Özübal, Berke Kala, Beyza Sude Çetin, Deniz Yelken, Dilara Özmen, Eren Debreli, Koray Karaçalı, Koray Tan, Melike Çisil Kaya, Nazlı Akan, Taner Akgül
Tarih: 1 Aralık 2024 Pazar
Saat: 15.00
Yer: Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi
• Grubun Adı: Mülkiye Sahnesi
Oyunun Adı: Tesadüf
Tek Perde / 70 dakika / Komedi
Yönetmen: Özlem Alioğlu Türker
Yazar: Özlem Alioğlu Türker
Oyuncu Kadrosu: Yağız Güler, Duygu Biçer, Baha Yılmazer, Gonca Kürüm, Gülay Aydın, Taha Dinler
Tarih: 1 Aralık 2024 Pazar
Saat: 20.00
Yer: Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi
• Grubun adı: SÜT Sahne
Oyunun Adı: Döngel Pansiyon
105 Dakika / Komedi
Yaş Sınırı: 9+
Yazan: Georges Feydeau
Çeviren: Gonca Sude Kıvrak
Uyarlayan ve Yöneten: Tamer Yılmaz
Tarih: 1 Aralık 2024 Pazar
Saat: 20.00
Yer: Nergiz Kültür ve Gösteri Merkezi
• Grubun adı: Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu
Oyunun Adı: Kral Ölüyor
2 Perde / 105 dakika / 13+
Oyunun Türü: Absürd
Yönetmen: Onur Erdoğan
Yazar: Eugene Ionesco
Çevirmen: Fikret Adil
Oyuncu Kadrosu: Murat Niyazi Emre, Jülide Kara, Öykü Dağdeviren, Tilbe Taşlı, Can Kurşunlu, Aytekin Turgutlu
Tarih: 2 Aralık 2024 Pazartesi
Saat: 20.00
Yer: ABB Şehir Tiyatroları Gençlik Parkı Büyük Sahne
• Oyunun Adı: RULET - Kayseri
Tek Perde / 70 dakika
Oyunun Türü: Dram
Yönetmen: Oğulcan Okan Tural
Yazar: Kosta Kortidis
Oyuncu Kadrosu: Metin Yılmaz, Ersen Ocak, Oğulcan Okan TuralFormun Üstü
Tarih: 2 Aralık 2024 Pazartesi
Saat: 20.00
Yer: FARABİ Sahnesi
• Grubun adı: Ga Kolektif
Oyunun adı: Köprüden Önce Son Çıkış
Tek Perde / 55 dakika / kara komedi
Yönetmen: Yaren Özkoca, Mine Yıldız, Yağmur Güçlü
Yazar: Yaren Özkoca, Mine Yıldız, Yağmur Güçlü
Metin Düzenleme: Yaren Özkoca, Mine Yıldız, Yağmur Güçlü
Uyarlayan: Yaren Özkoca, Mine Yıldız, Yağmur Güçlü
Oyuncu Kadrosu: Yaren Özkoca, Mine Yıldız, Yağmur Güçlü
Tarih: 2 Aralık 2024 Pazartesi
Saat: 20.00
Yer: Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Sahnesi
• Grubun adı: Arçura
Oyunun Adı: Abdullah, Konuş!
Tek perde / 60 dakika / Komedi/Dram
Yönetmen: Çınar Taşdemir
Yazar: Ahmet Hamdi Tanpınar
Metin Düzenleme: Pelin Temur, Çınar Taşdemir
Uyarlayan: Sümeyye Özbay
Oyuncu Kadrosu: Alperen Abdullah Türkekul
Tarih: 2 Aralık 2024 Pazartesi
Saat: 20.00
Yer: FADE Sahne