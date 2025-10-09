Ankara’nın ve ilçelerinin toplam nüfusu ne kadar? Ankara'da kaç kişi yaşıyor? (Güncel)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ankara’nın 2024 yılı toplam nüfusu 5 milyon 864 bin 49 kişi oldu.

Türkiye’nin en kalabalık ikinci kenti olan başkentte nüfus, geçtiğimiz yıla göre yaklaşık 60 bin kişi arttı.

Ankara’nın en kalabalık ilçesi Çankaya, en az nüfuslu ilçesi ise Evren olarak kaydedildi.

ANKARA’NIN 25 İLÇESİNİN GÜNCEL NÜFUSU VE ANKARA İÇİNDEKİ PAYI (2024 TÜİK VERİLERİ)

Çankaya – 947.330 kişi (%16,1)

– 947.330 kişi (%16,1) Keçiören – 932.128 kişi (%15,9)

– 932.128 kişi (%15,9) Yenimahalle – 714.866 kişi (%12,2)

– 714.866 kişi (%12,2) Mamak – 686.777 kişi (%11,7)

– 686.777 kişi (%11,7) Etimesgut – 629.112 kişi (%10,7)

– 629.112 kişi (%10,7) Sincan – 590.309 kişi (%10,1)

– 590.309 kişi (%10,1) Altındağ – 414.893 kişi (%7,1)

– 414.893 kişi (%7,1) Pursaklar – 165.665 kişi (%2,8)

– 165.665 kişi (%2,8) Gölbaşı – 165.201 kişi (%2,8)

– 165.201 kişi (%2,8) Polatlı – 130.515 kişi (%2,2)

– 130.515 kişi (%2,2) Kahramankazan – 62.060 kişi (%1,1)

– 62.060 kişi (%1,1) Beypazarı – 48.445 kişi (%0,8)

– 48.445 kişi (%0,8) Elmadağ – 45.133 kişi (%0,8)

– 45.133 kişi (%0,8) Akyurt – 44.541 kişi (%0,7)

– 44.541 kişi (%0,7) Şereflikoçhisar – 33.316 kişi (%0,6)

– 33.316 kişi (%0,6) Kızılcahamam – 28.823 kişi (%0,5)

– 28.823 kişi (%0,5) Haymana – 27.241 kişi (%0,5)

– 27.241 kişi (%0,5) Nallıhan – 26.488 kişi (%0,5)

– 26.488 kişi (%0,5) Bala – 21.893 kişi (%0,4)

– 21.893 kişi (%0,4) Kalecik – 12.801 kişi (%0,2)

– 12.801 kişi (%0,2) Ayaş – 13.670 kişi (%0,2)

– 13.670 kişi (%0,2) Çamlıdere – 10.475 kişi (%0,2)

– 10.475 kişi (%0,2) Güdül – 8.521 kişi (%0,1)

– 8.521 kişi (%0,1) Evren – 3.096 kişi (%0,05)

– 3.096 kişi (%0,05) Çubuk – 100.750 kişi (%1,7)

ANKARA’NIN GENEL NÜFUS GÖRÜNÜMÜ

2024 itibarıyla Ankara’nın toplam nüfusu 5 milyon 864 bin 49 kişi olarak belirlendi.

Nüfusun en yoğun olduğu bölgeler başkentin merkez ilçeleri olan Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut ve Sincan oldu.

Bu altı ilçe, Ankara’nın toplam nüfusunun yaklaşık yüzde 77’sini oluşturuyor.

Kırsal karaktere sahip ilçelerde ise nüfus oranları oldukça düşük kaldı.

EN KALABALIK VE EN AZ NÜFUSLU İLÇELER

En kalabalık üç ilçe:

Çankaya – 947.330 kişi

Keçiören – 932.128 kişi

Yenimahalle – 714.866 kişi

En az nüfuslu üç ilçe:

Evren – 3.096 kişi

Güdül – 8.521 kişi

Çamlıdere – 10.475 kişi

Bu veriler, Ankara’nın merkezinde nüfusun yoğunlaştığını, kırsal alanlarda ise yerleşimin sınırlı kaldığını gösteriyor.

NÜFUS ARTIŞI HANGİ BÖLGELERDE YOĞUNLAŞTI?

2024 yılında Ankara’da nüfus artışı özellikle batı koridorunda, yani Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle hattında dikkat çekti.

Yeni konut projeleri, sanayi bölgeleri ve ulaşım ağlarının gelişmesi bu ilçelere göçü artırıyor.

Buna karşın Bala, Kalecik ve Nallıhan gibi ilçelerde nüfus sabit seyretti.

ANKARA NÜFUSUNA DAİR KISA CEVAPLAR

Ankara’nın 2024 nüfusu kaç kişi?

5 milyon 864 bin 49.

Ankara’nın en kalabalık ilçesi hangisi?

Çankaya, 947 bin kişiyle ilk sırada.

Ankara’nın en az nüfuslu ilçesi hangisi?

Evren, 3.096 kişiyle Ankara’nın en küçük ilçesi.

Ankara’da nüfus artışı hangi bölgelerde yoğun?

Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle nüfusu en hızlı artan ilçeler arasında.

Ankara, 2024 itibarıyla 6 milyona yaklaşan nüfusuyla Türkiye’nin en hızlı gelişen şehirlerinden biri konumunda.

Konut ve ulaşım yatırımları, özellikle batı ilçelerinde nüfusun hızla artmasına yol açarken, kırsal ilçeler sakin yapısını koruyor.

Uzmanlar, Ankara’nın 2030’a kadar nüfusunun 6,5 milyonu geçebileceğini öngörüyor.