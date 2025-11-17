Ankaraspor-Nazilli maçında yeni perde: 50 bin euroluk tek bahis, sahte bebek yalanı

Türkiye futbolunun son yıllardaki en tartışmalı maçlarından biri olan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor karşılaşması, yürütülen geniş çaplı bahis soruşturmasının merkezinde olmaya devam ediyor. Kamuoyunun “şut çekilmeden tamamlanan maç” olarak bildiği mücadeleye ilişkin savcılık dosyasına yeni bulgular girdi.

T24'ten Uygar Ulusan’ın haberine göre, maç öncesi ve sırasında yaşanan para trafiği ile telefon görüşmeleri soruşturmanın seyrini değiştirebilecek nitelikte. En çarpıcı iddia ise yasadışı bir bahis sitesine bu maç için tek kalemde 50 bin avro yatırıldığı yönünde.

İddialar yalnızca yasadışı bahisle sınırlı değil. Soruşturma kapsamında, bu karşılaşma için bir bahis platformunda “ilk yarı atak olmaz” şeklinde son derece spesifik bir seçeneğin dahi açıldığı belirlendi. Bu durum, soruşturmayı yürüten savcıların şüphelerini daha da derinleştirdi.

ÇOCUĞU OLMAYAN OYUNCUNUN BEBEK SAVUNMASI

Zonguldakspor kalecisi O.K. ile Nazilli Belediyesporlu A.G. arasında maçtan hemen önce gerçekleşen telefon görüşmesi de araştırmanın önemli bir halkası oldu. HTS kayıtları incelenen A.G., savcılık ifadesinde “Yeni doğan çocuğum için aradı” dedi.

Ancak yapılan incelemede A.G.’nin çocuğunun olmadığı ortaya çıktı. Bu çelişkili beyan savcılıkta şaşkınlık yaratırken, görüşmenin içeriğine ilişkin çalışmalar sürüyor.

28 Nisan 2024’te oynanan karşılaşma, tek bir şut bile çekilmeden 0-0 sona ermiş, bu skorla Nazilli Belediyespor ligde kalmayı başarmıştı. Sonrasında 23 futbolcu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, teknik sorumlu Volkan Erten ve hatta kulüp masörü bile disiplin cezalarına çarptırıldı.

PFDK CEZALARI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis oynadığı tespit edilen 102 futbolcuya 45 gün ila 12 ay arası hak mahrumiyeti cezaları vermişti. Ankaraspor-Nazilli maçı sonrası Zonguldakspor yöneticileri, “şaibeli maç” gerekçesiyle yasal bahis platformu Nesine üzerinden yapılan işlemler için Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurmuştu.

Savcılık, maç için “ilk yarı atak olmaz” seçeneğine yüksek meblağda yatırılan paraları incelemeye aldı. Bahis sisteminin “radar” mekanizmasının olağandışı işlem tespit ettiği ve bu nedenle alarm verdiği iddia edildi.

Hakemlerden futbolculara, kulüp çalışanlarından yöneticilere kadar genişleyen dosyada savcılık yeni HTS kayıtları, para hareketleri ve şüpheli iletişimleri araştırmayı sürdürüyor. Soruşturmanın, elde edilen yeni bulgularla birlikte daha da genişlemesi bekleniyor.